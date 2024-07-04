容祖兒大Deep V無懼走光　自豪身材夠平：形態唔立體

樂壇天后容祖兒今日（4日）穿大Deep V晒平板身材現身品牌活動，表示用了全世界最好的防走光膠紙，非常安全，對身材感滿意，表示：「鍾意夠平，形態唔立體，平面設計，哈哈！着起時裝就唔會分散人注意力，可以集中欣賞時裝。」她近日為準備13日開始連續6個禮拜在澳門舉行的假日演唱會而努力操fit，之前工作較忙，經常凌晨4點起身趕搭飛機，休息不夠，故今日之後會休息養足精神，期間都會錄歌，準備下一步出碟。

由於與Twins內地巡演撞期，她將未能前往捧Twins場，但就約定年底在英國見。提到她被網民認錯是韓國女團BLACK PINK成員Jennie，祖兒反問：「係咪打錯字，大家都係J字，亂咁寫。」她很喜歡對方，但覺得自己唔似對方，笑言做得她表姐。

另外，早前與呂爵安（Edan）做網上音樂節目，感覺良好，與Edan溝通不錯冇代溝，由於對表演心情緊張，主動邀Edan練歌：「我問佢有冇興趣一齊練，初時佢話忙，話會自己練，最後都約到一齊練歌，練完第二日正式錄影，好彩見過一面，認識吓，不至於太陌生。」她自爆原本Edan夾埋工作人員想送生日驚喜給她，卻被她踢爆，當起了音樂，她不自覺哼起生日歌，笑言：「做人真係唔好對音樂咁敏感。」她又對新一代歌手鄧凱文和AGA表示欣賞，更讚AGA好有天分，祖兒的新歌也是出自AGA手筆。