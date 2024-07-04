林峯《城寨》帶挈密密掘金　讚周秀娜好打得推薦拍續集

憑電影《九龍城寨之圍城》人氣急升的林峯，今日（4日）與周秀娜同現身品牌活動，吸引大批粉絲撐場，林峯這兩個月不用開工，但有很多工作機會，被指搵好多桶金時，他表示照顧小朋友開支都很大。就電影港澳總票房突破1.1億，還差1千萬便登頂成為港產片之冠，有望破《毒舌大狀》票房紀錄，林峯稱全球累計過9億票房，全世界咁好反應，感到開心，是超額完成。期待之後拍前傳和終章有更好成績，除了演員有壓力，導演和電影公司都有壓力，望壓力變成動力。林峯提議周秀娜亦好打得可以參與，她表示喜歡拍動作片，身手可以鍛煉，也想同導演鄭保瑞合作。

周秀娜提到早前因為拍電影《大分瓶》（暫名）疑要遷就Anson Kong（AK)檔期，被迫捱通宵趕戲，她表示是一早安排，有些感情戲要補拍，與AK感情戲好激烈，拍到拗柴和周身痠痛，因為是打保鹷球。

同場有「女神接班人」之稱的沈月，指少時有看媽媽邱淑貞的電影，讚媽咪是女神，全世界最靚，日日會叫媽咪做女神。透露收過不少劇本，但屋企人擔心她拍戲辛苦，全部推掉，自言喜歡寫作，近日撰寫一個關於AI的愛情科幻劇本，望向編劇方面發展。問她有冇興趣參選港姐？她笑說：「有人叫過，但冇計劃，我會當係讚美嘅說話。」