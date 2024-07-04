范冰冰匆匆行吉隆坡商場　專攻BB用品露玄機？

內地頂流女星范冰冰2018年因捲逃稅風波，去年將重心移往向外發展，有指冰冰已在香港定居，早前她便在社交網曝光其半山豪宅。冰冰也積極發展海外演藝事業，現時便參加巴黎多個品牌的高訂大騷，行色匆匆的她其實不久前才到馬來西亞，更被發現特別留意BB用品。

冰冰早前獲馬來西亞馬六甲州政府委任為該州旅遊年親善大使，她在當地出席多個官方及商業活動，所到之處極受歡。近日有片段流出，見到她卻特別抽空到吉隆坡一個商閒逛。冰冰在大型商場內，雖然沿途有不少人認出她，並邀其拍照，但她卻第一時間看BB用品，對兒童座椅及玩具等都相當有興趣。自冰冰2019年在社交網宣布與交往多年的李晨分手後，被傳與金融業副總裁新歡郭岩峰情定終身，之後又被指與在香港做生意的內地富商在港跨年約會。不過冰冰未有承認戀情，更指自己2024年的願望是交男朋友。

除了看小朋友用品外，范冰冰又到一個護膚專櫃試產品，並不停用宣傳單張撥涼，導致披頭散髮，當試用後被讚有收緊皮膚後，又展示大媽般笑容，網民也認為冰冰似乎有點疲態：「只有我覺得很像沒靈魂的洋娃娃？頭髮乾粑粑，雙眼無神。」