夏來唯 H奶冠軍級M女

好多人都話港女難招呼，尤其係患有公主病嗰一班，簡直當男友係奴隸咁玩，難怪唔少港男對日本妹情有獨鍾，就好似寫真女優夏來唯，性格溫柔唔在講，仲話自己係M女，鍾意被男人玩弄添！

身材火辣

日本寫真界周不時有極品爆乳尤物橫空出世，擁有一對激凸J奶嘅風吹惠，算係近年嘅風頭躉之一，而面對呢啲後浪不斷挑戰都仲可以企得住腳嘅舊人，真係唔可以唔寫個「服」字，就好似今日為大家介紹嘅夏來唯，出道時間都唔短，兼且踏入30歲，但狀態同人氣都比後生時有過之而無不及！特別係樣貌方面，五官標緻咗好多，仲散發出濃濃嘅女人味，難怪有人會懷疑佢整過容。至於一副辣度爆燈嘅胴體似乎冇變過，特別係心口對重量級H奶，依然係咁豐富有彈性，正呀！

甘被玩弄

夏來唯喺2017年加入寫真女優行列，憑住極具挑逗性嘅演出風格，成功博得廣大寫真迷嘅歡心，每次推出作品都有口皆碑，銷量往往能夠喺各大排行榜中名列前茅，正如最新面世嘅寫真碟《 タワワのススメ》，又喺預售排行榜搶佔到第一位喇！除此之外，夏來唯亦試過喺選美活動中揚威，包括喺「日本一辦公室女郎最漂亮寫真偶像總選舉」中奪得冠軍。

唔講你唔知，氣質成熟嘅夏來唯，不時喺寫真演出中扮演女王角色，但佢話自己嘅內心係M屬性，即係享受被人玩弄，所以希望日後喺拍寫真嗰陣做多啲M女角色。