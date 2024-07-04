魏浚笙獲兩大神級音樂人加持　出新歌道盡成長痛楚

獨立歌手魏浚笙（Jeffrey）推出本年度第二首歌曲《老積》更邀得兩大「神級音樂人」林家謙作曲、黃偉文（Wyman）填詞，道出Jeffrey的「成長痛」與「中二處世哲學」，如何在紛擾的社會中，保持初心，關關難過關關過，迎接成長路上的種種挑戰。Jeffrey 更為新歌《老積》遠赴英國倫敦（London）及布萊頓（Brighton）拍攝MV。雖然只是短短數天，期間他們不僅需要在London和Brighton的多個地標進行連夜拍攝，而且為了捕捉最佳畫面，他和拍攝團隊甚至要在凌晨3時起床準備，於清晨6時抵達七姐妹白崖，並確保在大量遊客到來前完成。

新歌《老積》是以Jeffrey自身出發，出道僅兩年多的他，總是笑臉迎人，亦落力在綜藝節目中「派膠」，將娛樂觀眾視為自己的使命。然而笑面背後，Jeffrey其實蘊藏著一顆「老靈魂」，名副其實是笑看風雲的「老積」，他說：「感謝家謙及Wyman合力幫我打造《老積》這首歌，家謙兄的曲與Wyman的詞相當觸動我，錄音時不禁眼眶泛淚。我一直希望發放正能量、散播歡樂，無論遇上多少挫折與難關，也希望保持赤子之心，用最純真的角度去看待身邊的人與事。願自己可以像大人般成熟，但亦保持到小孩的天真爛漫，就像歌詞一樣『何謂老積，塵世事提早心煩；願我一直，化艱深作簡單。』」Jeffrey補充：「作為一個獨立歌手，凡事都要靠自己，自資出歌及MV所費不菲，同時面對生活種種考驗，要繼續出歌便要如Tyson及Serrini所言，努力『跑數』！」