【是日通勝】

農曆五月三十

甲辰年 庚午月 庚午日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：飾垣

忌：動土、開倉、移徙

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：28、46、35

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：事業運平平，工作進度有可能受別人拖累。

金牛座：做事要有承擔，卸責偷懶將難以取得成功。

雙子座：不要做超出能力範圍的事，以免破財收場。

巨蟹座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

獅子座：整體運勢明顯下滑，理財投資要特別小心。

處女座：情緒不穩，宜找個可信賴的朋友為你分憂。

天秤座：讓自己做些感興趣的事，可迎來充實一天。

天蠍座：財運佳，貴人支持，宜趁機做好理財計劃。

人馬座：只要面上多點笑容，保證另一半會更愛你。

山羊座：謀事不能勉強，慎防搬起石頭砸自己的腳。

水瓶座：事業運強，能在職場佔得先機，毋懼競爭。

雙魚座：頭昏腦脹，反應遲鈍，外出談公事易撞板。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 事業旺

（跌）鼠 易破財

鼠：是日沖煞，運勢不太好，破財機會大。

牛：情緒不穩，易受外界的閒言閒語影響。

虎：注意你的健康問題，需調整作息習慣。

兔：運勢糟糕，今天不適合作重大的決定。

龍：投資風險不低，要多花時間進行評估。

蛇：不乏事業發展機遇，記得好好把握了！

馬：用心聽別人的說話，不要急着去反駁。

羊：財運非常好，桃花運超強，心情極靚。

猴：腦筋靈活，多接觸不同事物會有得着。

雞：保持心態正面，對自身能力要有信心。

狗：為事業奮鬥之餘，不能忽略伴侶感受。

豬：做事要按部就班，愈心急愈容易出錯。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

財官需要身強才可任

錢財與官貴，人人皆喜愛。但在八字命理書籍上，財官需身強才可，不可身弱。因財多身弱，富屋貧人，看似有錢，實乃貧窮。所以身強旺才可任財官，這個理論，現在還多是很學習研究命理的人，都是這樣認為的。筆者有所不認同。

萬般皆下品，唯有讀書高。這是因為古人有能力，給下一代人讀書的，百分比不高。在不多人有能力讀書的年代，科舉做官，做人上人，是非常重要。古代醫療衞生，生活環境對比今天，無得比。十年寒窗，身體的質素差的，不容易，一旦金榜題名，官場的交際應酬，上任的地方，沒有強健的身體，很難支持，所以命主木生於春，水生於冬，身體強。

書云：何知其人富，財氣通其局。命主五行屬金，春天木旺為財在氣門，命主五行屬水，夏天火旺為財在氣門。但春天木盛金弱，必須時間在下午金強之時，才可任。夏天火炎土燥，時辰須在晚上水強潤土滅之時，這就是財氣通其局，而且身強旺可任了。

由於以現代的醫療衞生、生活環境、食物營養水平，正常人都有健康的身體，財官必定可任。最重要的，古人說身強可任財官，是指享受之意，不是算命技巧。