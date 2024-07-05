娛圈單打︱晒幸福竟致被雪 大台人真係難做

繼炎明熹疑因續約問題傾不攏而遭TVB雪藏後，同為歌唱比賽出身的曹敏寶又傳出被掟入雪櫃！眾所周知，佢係第一屆《中年好聲音》參賽者之一，本身又係前港姐冠軍曹敏莉胞妹，風頭一向甚勁，跟一眾「中一生」Friend過打Band。殊不知最近友情不再，敏寶傳出被雪後，其他中一生視她生人勿近，避之則吉。

話說已婚並育有一子一女的敏寶，今年初忽然傳出跟另一中一生梁浩銓撻着，由於二人均有家室，男方更直認大肚妻離家出走，激起全城嘩然。儘管敏寶否認出軌，更密密在社交網晒出全家福力證家庭幸福，但據知此舉恰恰焫㷫TVB高層，下令掟入雪櫃！吓，咁都得？

係呀，就係連晒幸福都唔得！爆出緋聞後，敏寶被捉入房照肺，高層要求佢低調，待緋聞冷卻當冇事發生。偏偏敏寶係個有主見嘅人，拒絕跟從指示，反而在網上高調晒幸福，結果換來被大台放棄。

喂，你話高調晒緋聞就抵雪啫，連高調晒幸福都唔得，大台會唔會霸道咗啲？唔續約要雪，爆緋聞要雪，晒幸福都要雪，睇嚟要在大台有好發展，唔可以有個人意志喎。

嗱，其他中一生就識做得多啦，傳聞周吉佩、李佳、羅啟豪、顏志恒、支嚳儀等人聞到𤓓味，對敏寶退避三舍，以前經常齊腳聚會，家陣有聚會都唔預敏寶，好現實啫。又難怪嘅，人在江湖，身不由己，萬一因為義氣兩隻字而得罪高層，連帶自己都被雪，咁就得不償失啦！你知啦，個個三四五十歲，難得有走紅機會，梗係要識得見風轉舵，更要識得睇眉頭眼額。