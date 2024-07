「大騎樓」郭珮文(Juliana)去年參選港姐時,憑出眾身材成為焦點,而Juliana都好識做,毫不吝嗇自己展示其「最強Body」,人氣不斷上升,帶挈多了工作。不過,最近新一輪港姐面試已開鑼,不少身材相當有料的佳麗來勢「胸胸」,為保「最強Body」的地位,Juliana即出招搶Fo!

她於社交網晒出多張街拍靚相,只見她穿着斜肩上衣搭配牛仔褲,露膊頭兼大騷迷人鎖骨,不過原來她背後還藏有玄機,轉身露出大片白滑玉背,對着鏡頭露出甜笑之餘,還大擺Pose盡展其渾圓豐滿的胸型,上圍幾乎要逼爆衫,非常養眼!Juliana更在貼文向網民講情話:「There’s over 8 billion ppl in the world but I only have my eyes on you.(世界上有八十億人口,但我的眼裏只有你。)」,粉絲亦留言大讚:「正到噴血」、「超誘人」、「好索呀!樣靚身材正人可愛」。