袁偉豪開槍為妻報仇　蔡潔「突襲」出場法醫上身派彩蛋

藝人袁偉豪在無綫劇集《反黑英雄》中為妻復仇，行刑式槍殺黃子恆，而在劇集《法證先鋒》系列扮演法醫入型入格的蔡潔，無預警以「Dr.Fan」身份現身《反》劇為黃子恆驗屍，大派彩蛋，令觀眾相當驚喜。

袁偉豪與黃子恆在劇中「黑吃黑」，近日講到袁偉豪終於為老婆復仇，行刑式開槍殺死黃子恆，之後的殮房戲更驚現「彩蛋」，於劇集《法證先鋒》系列中扮演法醫「Dr.Fan」的蔡潔「突襲」出場，為黃子恆驗屍。在殮房內穿上保護衣與面罩的蔡潔向朱晨麗講解子恆死因，雖然只露出眼睛，但聲線已經相當為觀眾熟悉，之後蔡潔於辦公室終於現出「真身」，換上日常服裝繼續與朱晨麗分析死因，蔡潔的無預警客串，令觀眾感到十分驚喜。

姚子羚或成終極反派

今次扮演大反派的子恆講起被槍殺一幕時表示相當刻骨銘心，談到殮房戲，子恆指在10度下拍攝是有苦自己知：「全身只係除淨一條打底褲，仲要瞓喺張不銹鋼床上面，其實都幾難頂。」原來扮死屍也相當有難度，單是化妝就花了3小時，子恆透露：「因為成個身都要上色，再加埋特技化妝，基本上除咗打底褲，成個人都有化妝，用咗好多人手去做好呢件事。」

此外，扮演子恆老婆的姚子羚前晚終於現身，雖然是江湖大嫂，但造型相當溫文，有不少網民估計她是劇集的終極「Big Boss」，為劇情留下懸念。