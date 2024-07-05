星玄｜麥明詩遇兒時偶像極興奮　罕有貼身「送波餅」

今日係7月5日農曆五月三十，是日最旺嘅生肖係羊，財運非常好，桃花運超強，心情極靚。羊女麥明詩（Louisa）喺今年3月，同盛勁為（Keith）結婚，榮升做人妻之後，就不時喺社交網上放閃，仲接埋廣告實行有錢齊齊搵，而上月佢哋仲去到馬爾代夫度蜜月添，Louisa仲將部分度蜜月相同片放上網同大家分享，見到Louisa笑得咁開心，就知佢心情靚到爆啦。

就算係「十優狀元」嘅麥明詩都鍾意睇戲，喺活動現場見到男神林峯，Louisa都忍唔住合照，甚至喺社交平台上載合照，寫道：「林峯大哥好帥超nice，我從小就看峯哥的劇了！昨晚在活動遇到他，我小鹿亂撞。《九龍城寨》超好看，他的人超級超級和藹可親。」而由合照中可見，Louisa身着白色交叉上衣，凸顯勁爆上圍同纖細腰線，身體緊靠林峯「送波餅」，就知Louisa見到男神有幾興奮啦！

今日幸運星係天秤座，讓自己做些感興趣的事，可迎來充實一天。天秤女張寶兒（Bowie），去年生底生咗囝囝「袁咕碌」，榮升做媽媽，仲經常喺社交網上分享囝囝嘅生活點滴，依家「袁咕碌」已有半歲大，識得坐同開始食糊仔，做媽媽嘅Bowie，當然繼續親力親為照顧啦，不過Bowie你都要好好照顧自己，搵日將「袁咕碌」交畀爸爸袁偉豪睇住，而你就有Me Time，去做一啲你感興趣嘅事啦！