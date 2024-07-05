東方日報C2：張鈞甯內地暑假檔催淚「殺」陣　王俊凱新片撤檔避戰

內地影壇今年的暑期黃金檔走勢出人意表，屬大製作兼有女神娜扎加持的《傳說》，預售票房竟被張鈞甯主演的懸疑片《默殺》大比數拋離！眼見《默》片來勢洶洶，王俊凱孭飛的《野孩子》自然不想淪炮灰，最終以「後期進度」為由突於上映前撤檔，頓成網民熱話。

據悉，被喻為娜扎翻身作的《傳說》，製作費高達3.6億元人民幣（約3.87億港元），片中不乏千軍萬馬大場面，除了主演成龍外，還有李治廷、張藝興及竇驍等型男助陣，導演唐季禮更揚言要將娜扎訓練為「楊紫瓊2.0」，理應成為戲迷最期待的一套暑假檔電影，可惜「天氣不似預期」，該片今日開始上映優先場，預測總票房只有6.8億元人民幣（約7.31億港元），相信未及封蝕本門。有網民彈該片題材欠新意，單是預告已滲出陣陣老土神話味，被揶揄：「今年最慘的電影誕生了！」

欺凌問題觸動觀眾

反觀張鈞甯瞓身支持導演男友柯汶利開拍的《默殺》，有影帝吳鎮宇及內地男星王傳君助陣，前日上畫時齊齊造勢。該片曾傳出資金不足及重拍等不利消息，最終台前幕後排除萬難讓「製成品」面世。張鈞甯飾演女兒遭校園欺凌的母親，選擇不做沉默的旁觀者，幾乎全素顏演出。前日她在社交網發長文，以角色「李涵」身份道出對演出的感受及體會，令人動容。

張鈞甯的心血絕對沒有白費，尤其是她為女兒的痛苦落淚，以及最後真相揭露時的會心微笑，被指「無不牽扯着觀眾的心，真的痛到觀眾」，甚至有人形容她為「被低估的演員」。片中少女遭校園欺凌從高處墮下，以及霸凌者接連死於雨夜的重錘之下，劇情刺激、緊張又能反映社會問題，網民紛紛大讚精彩，難怪上映首日已錄得逾6,000萬元人民幣（約6,445萬港元）票房佳績，預計最終累積票房會衝破8億元人民幣（約8.6億港元），有望愈戰愈勇！

票款日內退還

至於剛入圍《百花獎》影帝的王凱俊，其主演的真人真事改編新片《野孩子》，本安排於本月中上映，預售11小時票房已破500萬元人民幣（約537萬港元），成績不俗，然而前晚電影公司卻突然發通告宣布撤檔，官方解釋是「後期進度原因」，日內會悉數退票，但亦有傳撤檔實與題材有關，大批網民吐槽該片原型有問題：「一個身體健康的成年人，居然靠偷盜生活，似美化了男主角的行為。」後續如何暫時未有分曉。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：