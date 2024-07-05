90秒跑步法　輕鬆燃脂瘦身

夏天來臨，如果想有最fit的身材穿上背心短褲，又礙於忙碌的工作而沒時間做運動，不妨試試由日本醫學博士田中宏曉研發的「90秒跑走法」，搭配健康飲食，3個月便可減重6公斤以上，更重要的是方法非常簡單，只需要利用每天的零碎時間便可，即使沒有運動習慣也能輕鬆做到。

日本田中博士提出的「90秒跑走法」，是指慢跑1分鐘再快走30秒，總共90秒為1個動作，只要在一天中的任何時間進行40組，累積起來便等於1小時的運動量，相當於消耗300卡路里。如果每星期跑5天，再配合飲食如選擇高蛋白、少精緻澱粉或加工食品，以及控制正餐的攝取量，堅持3個月的話就能減下6公斤了。這個方法每次只維持1分半鐘，不會讓你感到汗流浹背，也不會因為難度太高而太快放棄，即使的上班族也可以利用上下班通勤的時間、外出購物的路上等，隨時隨地想做就做，就能輕鬆累積1小時的運動時間，同時亦比起跑步可更減少對膝蓋的負擔。

如果覺得每天都要計算40次很麻煩，則可以先從每天20分鐘做起，習慣了這種運動模式後，再逐漸加長時間即可。此外，如果沒有空間跑步或快走的話，也可以原地踏步，不過要注意膝蓋不要抬超過90度，也要保持正確的跑步姿勢，例如雙臂不要用力，只需要輕鬆擺在身側，以及注意用前腳掌落地等，不但讓你無痛瘦身，兼且獲得健康體魄。