SJ-D＆E見面會圓滿落幕　東海銀赫賣萌冧粉絲

韓國男團Super Junior（SJ）成員東海與銀赫組成的小分隊Super Junior-D&E（SJ-D&E）於6月29日在澳門舉行粉絲見面會，2人在見面會上大玩遊戲及獻唱歌曲，跟粉絲度過了一個溫馨和歡樂的晚上。

2子先以最新迷你專輯中的《ROSE》為見面會揭開序幕，其後又跟大家分享抵門後所拍攝的照片，包括他們出發時的裝扮、所吃的食物和收到的禮物等，讓粉絲知道當天的所見所聞。跟着他們獻唱較早期的作品《Still You》和《Growing Pains》，喚起了大家不少回憶。

在第2個環節中，東海與銀赫輪流提出和自己相關的題目，等對方與粉絲解答，考驗他們和粉絲們對隊友的了解程度，大家可以從問題中知道東海最近沉迷的運動是健身，而銀赫最近沉迷煉乳咖啡等。最後結果是東海答對最多問題，亦是比較了解銀赫。到懲罰環節，輸方銀赫要戴上可愛的道具做出可愛甫士，他戴上兔耳髮箍和貓爪手套，而他亦為隊友東海選了卡通人物髮箍，兩位做出心心等甫士，令現場粉絲大呼可愛，東海更拿出手機自拍，記下二人可愛樣子。

唱完《'Bout you》後，他們玩一個大飽口福的環節，2人要吃澳門地道食品和飲品，但試吃的時候需保持最低聲量，結果銀赫吃薯片和飲檸檬茶時發出的聲音分貝較高，所以要再次接受懲罰，他要因應隨機播出的歌曲跳出可愛舞姿，他分別跳出SJ的《Devil》和近期大熱歌曲《麻辣糖葫蘆》等舞蹈，令現場粉絲超驚喜。今次見面會當然有送上大熱主打歌《GGB》，將氣氛推到更熱烈。

來到見面會尾聲，2子跟粉絲合照時，現場突然熄燈，原來是播出粉絲為他們送上應援影片，他們看完後非常感動。最後送上《Oppa, Oppa》為見面會畫上完美句號。