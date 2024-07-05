Pickup SUV跨界設計　變形概念

近年汽車界興玩跨界設計，唔單止Coupe和SUV可以Crossover，MPV和SUV甚至是Pickup和SUV一樣都可以Crossover。最近韓國設計師Changhyun Lee公開其超未來派的跨界概念設計「2030 Scorpion」，藉着將越野4×4 SUV的硬朗造型，以及Pickup載物貨車兩大元素糅合，同時透過靈活可變的貨床，引領Pickup SUV跨界未來新方向。

2030 Scorpion 滿足越野與載物需要

2030 Scorpion擁有高離地間隙、超短前懸、高腰線，配上露出式粗大輪胎、扁長垂直前擋風玻璃及車窗、微向上斜的車頂線條，造型硬朗又魁梧，營造出一種輾壓式氣勢。高行駛高度確保它可輕鬆穿越任何地形，考慮到此概念車可於狹窄的城市道路邊行駛邊識別潛在障礙物，垂直前擋風玻璃兩側特設可向外伸出的電子「側鏡」，還附設雷達感測器、小鏡頭及指揮燈。

多年來Pickup的設計一成不變，為此設計師透過創新的車尾貨床，徹底擺脫其傳統框架，包括刪走兩邊圍板，並於貨床中間加設一塊垂直間隔梗板，將貨床分成左右兩部分，然後改以一對可根據貨物大小、向兩側擴展的分隔板，靈活變出載物空間；同時可當作固定器穩妥放置隨行物，例如後備輪胎、露營帳篷及各式戶外用品等，需要時還可拉出軟蓋頂遮陰擋雨。雖然設計師沒有詳細交代車廂布局，但從其四門設定可預計至少配備4座位。

同場加映：Subtil優雅科幻風格

講到跨界概念Pickup，出自波蘭設計師Wojciech Jurkowski之手的Renault Subtil，同樣結合了SUV與Pickup的特性，卻滿載着截然不同的優雅豪華風格。最特別是車輪採用以車身同色的輪蓋，近乎完全隱藏、不外露的密封設計，4個車輪內均配備獨立電馬達，配合超高離地距形成大弧形車底。車身更採用特高腰線，配合一體式前擋風玻璃連車窗及車頂。至於玻璃斜背車尾則採用三截式可拆背板設計，可按需要逐塊拆或全拆，由2+2座椅布局的密櫳SUV變成2座布局的Pickup，可運載電動雪撬車或最多3輛單車。此外，車上配備全自動駕駛模式，啟動後隨時可將座椅變成對坐，甚至全趟平變成移動睡房。為了方便出行，車底配備無線充電系統，整個車頂玻璃更覆蓋有太陽能光伏系統，實現邊行邊充旅程。