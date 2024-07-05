開始人生第二幕　孫藝珍分享湊B生活：我好幸福

韓國《第28屆富川國際奇幻電影節》昨日（4日）開鑼，前年榮升人妻和人母的女星孫藝珍獲選為特別展的主角，其主演電影《假如愛有天意》、《擁抱這分鐘》、《我的花心老婆》、《沒有秘密》及《德惠翁主》將在電影節上映。

孫藝珍今午（5日）現身特別展記者會，對於成為今屆特別展的主角，她表示：「我覺得這是前輩們應該參加的活動，我是能夠舉行特別展的演員嗎？但想了一想，原來我年紀也不小了，能夠在眾多前輩之後獲選為特別展的演員，我真是感激無量，非常光榮。」

問到翻看從前作品的感想，她說：「那時候的我真的很青澀和美麗，當時我從來不覺得自己漂亮，20多歲的時候為甚麼我不懂得享受這份美好呢？但現在我更希望的是可以美麗地老去，希望我能夠為自己的樣子負責。」

而她前年3月與型男玄彬結婚，同年11月誕下兒子，她指過去兩年自己打開了人生的第二幕：「結婚和生小孩是完全不同的世界，這兩年我忙着湊B，最幸福的是我發現了日常生活是如此珍貴。」她坦言從前視工作為人生全部，不懂得將工作和日常生活分開：「現在只要小孩吃東西吃得開心，能夠平安地度過每一天，我已經覺得很幸福，雖然育兒是很辛苦的事，但我過得很幸福。」

談到今後的目標，她表示：「我過去好像很努力工作，我今後也會繼續努力，但不會太強迫自己而令自己受傷，希望能夠從容不迫地演戲。」