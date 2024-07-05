本日日本：名店聯乘潮牌　高筒鞋花瓶迎七夕

位於中目黑的星巴克臻選東京烘焙工坊（STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO）是全日本最大的星巴克旗艦店，由於與CONVERSE TOKYO的辦公室於隔着目黑川「對望」，呼應「牛郎織女」的傳說，從2021起兩大品牌每到七夕就會推出聯名企劃，今年是雙方4度合作，主題為「七夕夜空中閃耀的星星」，推出7款帶有兩個品牌標誌共同的星星圖案周邊產品。去年一推出就大獲好評的編織手提袋，今年加碼推出卡其色與黑色，開口處使用束繩設計，容量頗大，A4尺寸的文件夾也放得下，附有領巾風的皮革掛飾，別具心思。此外還有純棉小方巾及2023年推出的星型手機吊繩，今年新推出以七夕星空為靈感的霓虹黃色及星巴克臻選代表的古銅色，實用又搶眼。另外，每年必有的高筒鞋造型花瓶，今年新出經典黑色，能夠凸顯花朵的鮮艷。飾品方面有星星吊飾點綴的復古金髮夾，以及鑲有橙色寶石的星形吊飾戒指，還有復古金星頸鏈。即日起在星巴克臻選東京烘焙工坊及星巴克官網發售，要買就要快手！