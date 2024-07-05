詹天文開騷前積極減肥　為炎明熹打氣：大家都會支持佢

聲夢歌手詹天文（Windy）今日（5日）現身時裝活動，她身穿旗袍配高跟鞋，但見她走路時略有些不自然，她解釋：「因為對鞋唔啱尺碼，我加咗幾個鞋墊。」Windy表示自己一向都喜歡旗袍，之前也曾買過，不過因為有些社恐，所以不敢着出街，只敢在家中着下。她又表示最近為準備演唱會而積極減肥中，目標是減3公斤：「我有信心減到，我之前用兩日都減咗1.5公斤，不過方法比較極端，我之後會用啲健康嘅方法同做運動。」

另外，提到好友炎明熹（Gigi），她稱有跟對方聯絡，也有留意她之前上載了健身片，問到何不相約一起健身？她說：「我驚佢太忙，唔敢打攪佢。（佢依家都冇工開？）可能佢私下有嘢做！」而講到Gigi深夜在社交網上載黑畫面，並獻唱李玟歌曲唱到抽泣，Windy坦言有擔心她不開心，「但後來諗可能咁夜，所以佢唔露自己個樣，而且佢係好感性嘅人，佢之前演唱會唱歌都會唱到喊，所以大家唔駛諗太多，相信佢都係一個堅強嘅人。」又問到會否擔心Gigi因負面新聞而影響情緒？Windy表示：「如果代入我自己嘅話會有少少擔心，但佢係一個內心堅強嘅人，佢應該OK，佢係實力派，大家都會支持佢。（會唔會聯絡吓佢？）今次我冇搵佢，每個人都有情緒，畀啲時間佢靜吓。」