Stanley睇流星許願　鄧麗欣外遊搵新歌靈感

女星鄧麗欣（Stephy）、男團MIRROR成員邱士縉（Stanley）、何洛瑤、毛曄穎及樊沛珈等，今日（5日）現身荃灣出席ViuTV原創劇《島嶼協奏曲》記者會，分享拍攝感受。《島》劇於台灣取景，講述眾人因不同原因嘗試在台灣這個島嶼生活。Stanley表示自己主要在綠島取景，令他十分高興：「嗰度好靚，因為我好鍾意潛水，每日會潛兩次，加上晚晚都有流星，其中一晚仲有流星雨。（晚晚許願？）許咗2次，邊有咁多願許，哈哈！」他又表示很喜歡台灣工作人員的工作模式比香港慢，可以有更多時間作討論。他表示女友李炘頤（Alina）於拍攝尾聲特意飛到當地跟他慶祝生日，問到會否考慮跟女友在綠島搞婚禮？他笑指提議不錯，更可以搞水底婚禮，不過他指女友不愛潛水，最終還是打消念頭，相當搞笑。

至於Stephy表示是首次跟台灣工作人員作，感覺新鮮，自己主要於台北拍攝，指很羨慕其他演員可於綠島拍攝：「我自己都好鍾意潛水，亦都好鍾意陽光海灘，不過又好怕曬黑。」劇中飾演教師的她，分別跟劇中男、女角色有感情線：「男嘅感情線比較純潔，女女條線比較浪漫。」問到她現時的愛情觀是否比較開放？她説：「做人唔好畀自己太多限制，其實個世界係比你想像中大好多。」

提到她近日不時外遊歎世界，她指剛巧近來主要在籌備新歌，故趁空檔到外地旅行順便找靈感。談到她早前跟粉絲慶祝入行17年，她表示當中有粉絲由小朋友時期開始成為粉絲，現時已大學畢業，令她相當感動。