胡蓓蔚支嚳儀主持猛男選秀騷　激讚參賽者大隻兼有內涵

藝人胡蓓蔚、支嚳儀和陸浩明等人今日（5日）作為節目主持出席TVB Plus新節目《我推的野男LIVE！》面試，每位參賽者會在眾主持面前作簡單的才藝表演騷肌。其中年齡最大的參賽者是61歲的Daniel，他是無綫特約演員，曾參加健美比賽並獲得冠軍，他即場表演花式指上壓。另外一位名叫Uclean的年輕參賽者，表演腳部離地掌上壓和倒立掌上壓。之後有一位與影帝劉青雲撞名的參賽者名叫劉菁雲，被一眾主持叫作「菁雲哥」，他表演掌上壓，至於壓軸出場的第10名參賽者名叫劉柏康，他是一名舞者，即場表演唱歌劇。

胡蓓蔚表示最有印象的是第十名參賽者劉柏康，大讚對方的歌劇唱得不錯，意大利文亦很標準，稱參賽者不能夠只有「大隻」，內涵亦是重要的評分標準。支嚳儀亦認同表示相比「Sexy Body」會更喜歡「Sexy Brain」，而她較為心儀的參賽者是年紀最大的Daniel，笑言對方好像《中年好聲音》參賽者吳大強：「佢好穩重，有毅力，雙眼有一種要挑戰戰勝自己嘅精神，呢種毅力好值得學習。」胡蓓蔚聞言亦大讚Daniel的身形操得好好：「因為年紀越大，越難保持，但佢成個身形操得好均勻。」又言自己平時都有做開運動，見到大家把身材操得到咁Fit，就知道他們背後下了好多苦功。

問到胡蓓蔚會否想勸老公單立文操Fit身材？胡蓓蔚笑言他平日工作繁忙，除了體力之外，精神都十分疲憊：「唔通佢工作完返嚟，我唔畀佢食飯，仲要佢去跑步咩，佢都好需要休息，同埋佢年紀都大，健康最緊要（烚雞畀老公食？）不如烚咗我自己。」

不過參賽者Daniel及Uclean受訪時都指自己是秘密參賽，打算等正式入圍才通知家人，而與其他參賽者年齡上有較大距離的Daniel指今次參賽是要挑戰自己，「我當睇唔到佢哋，唔係睇唔起，喺我當同自己鬥。」又指自己還會玩花式單槓、唱歌和演戲，而Uclean則指自己會搞笑講爛Gag，不過就不太會唱歌。