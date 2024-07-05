性趣提升　「慾」罷不能

我熱情如火，必定搞到你扯晒火！（互聯網）

如果另一半係性冷感，男士自然覺得勁冇癮，不過出現喺四仔中嘅話，就一定唔會令人掃興，反而四仔迷愈睇愈興奮，真係睇到慾罷不能呀！

得嘗高潮

性學家話女性之所以性趣大減，可能同男士嘅調情技巧有關。而New Sensations便搵來性學家做顧問，由3位輕熟巨乳脫星演出新作《Adventures Of A Hotwife #3》，片中男優嘅調情手法均依足專家指示，四仔迷可邊睇邊學嘢。此外，劇情上亦落足心思，故事講老公眼見老婆性冷感，便搵專家提升調情技巧，結果令老婆得嘗久違嘅性高潮。

調教老婆

夫妻感情由熱情變冷淡係常態？DORCEL話未必，只要搵到老婆嘅性癖好，隨時會有令人驚喜嘅效果！由Alis Locanta執導，搵來3位青春脫星參演嘅《5 Years Later》，講一對青梅竹馬步入教堂後，最初日夜纏綿，後來老婆對性事愈來愈冷淡，老公始發現老婆原來有鋪被調教癮，膽粗粗一試後，果然成功將老婆嘅慾火撻着，而且一發不可收拾！

全力配合

夫妻之間應否坦白性癖好？Evil Angel推出嘅《Anal Elegance #7》就話畀大家知，坦誠可以令性生活變得更美滿。片中班人妻都有嚮往漫遊後門嘅秘密癖好，只係礙於心理關口一直未敢跟老公坦白，更因而令老公誤以為老婆係性冷感。經過婚姻輔導後，得悉真相嘅老公便決定全力配合，自此兩夫妻嘅性生活變得和諧又美滿。

碟評

咪以為演性冷感戲好容易，當中由冷淡漸漸變成激烈高潮反應，過程有晒起承轉合，真係冇番咁上下演技都唔掂㗎！而講到演技，《Anal Elegance #7》演得確實出色，只係講到劇情，《5 Years Later》更係令人有意外驚喜。不過論官能刺激度，同埋實用性兼備，特意搵嚟專家做指導嘅《Adventures Of A Hotwife #3》絕對值得一睇！