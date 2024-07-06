【是日通勝】

農曆六月初一

甲辰年 辛未月 辛未日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、動土、嫁娶

忌：行喪、合醬、醞釀

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：47、16、05

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：事業運急升，多用橙、綠兩色對你有好處。

金牛座：多留意朋友圈，單身者可望到脫單的曙光。

雙子座：感情關係出現小風波，保持冷靜就能平息。

巨蟹座：各方面運勢皆上升，生活愜意，心情極好。

獅子座：財運勝人一籌，但仍需謹守量入為出原則。

處女座：易破財，出門時注意錢包，否則必有所失！

天秤座：獲幸運之神眷顧，感情生活更是如魚得水。

天蠍座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

人馬座：財運有點差，落實重要投資決定前要三思。

山羊座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

水瓶座：戀愛運上升，透過小事已能拉近伴侶的心。

雙魚座：運勢墊底也不用心慌慌，對自己要有信心。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）羊 人緣旺

（跌）牛 是非多

鼠：身心狀態不太理想，判斷力大受影響。

牛：是日沖煞，易與伴侶為小問題而爭執。

虎：工作運平平，易出現手忙腳亂的情況。

兔：整體運勢尚可，處理投資問題要留神。

龍：事業發展機遇陸續有來，可大展拳腳。

蛇：心情好，思慮周密，沒有問題難倒你。

馬：財運旺，建議行善積福，忌高調炫耀。

羊：人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

猴：趁周末出外遊玩一番，可帶來好心情。

雞：有伴侶者宜加強溝通，避免感情變淡。

狗：投資要謹慎，勿因貪婪而作冒險決定。

豬：易對現狀感失望，要相信自己的能力。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

跟巨蟹座拍拖的貼士

巨蟹座是一個情感豐富的星座，渴望細心的關注和真摯的愛情。如果你想與巨蟹座建立浪漫關係，有些提示可以讓你更好地了解他們。

巨蟹座是一個非常敏感的星座，需要安全感和穩定性。他們渴望在一個愛的關係中感受到家庭溫暖和安全。如果想與巨蟹座建立一個長期關係，你需要讓他們感受到你的忠誠和承諾。他們喜歡有人關心和照顧，當感到被忽略或沒有被關注時，可能會變得情緒化和易怒，因此你需要展現出對他們的熱情和關心，讓他們感受到自己備受重視。

雖然巨蟹座喜歡被關注和照顧，但也需要一定的自由和空間來追求興趣和愛好，你需要尊重，讓他們有足夠的時間和空間來發展嗜好。

巨蟹座是一個非常浪漫的星座，如果你想讓巨蟹座感受到你的愛，需要以浪漫和感性的方式來表達你的情感，例如寫一封情書，或者送一些他們喜歡的禮物。

最後，要注意他們的情緒。巨蟹座是一個情緒化的星座，可能會因為一些小事而陷入情緒低谷。當他們情緒低落時，你需要安撫他們，給予足夠的關注和照顧。