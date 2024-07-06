星玄｜陳山聰4歲兒子考獲跆拳道黃綠帶　功架十足勁過老竇

今日係7月6日農曆六月初一，亦係二十四節氣中嘅小暑，意味天氣日漸炎熱，大家要多飲水消暑。幸運星係天秤座，獲幸運之神眷顧，感情生活更是如魚得水。天秤男視帝陳山聰喺新劇《反黑英雄》入面，同袁偉豪上演正邪對決，當中不乏肉搏、飛車、槍戰和爆破等緊張刺激嘅場面，為觀眾展現「港式暴力美學」，而山聰最近工作原因，亦要中港兩地走，不過山聰依家有幸運之神眷顧，佢無論去邊做嘢，都一定會順順利利。

而向來愛錫兒子嘅山聰，日前喺社交網上報喜，指其仔仔Jaco考獲跆拳道黃綠帶，並留言：「大佬人生就係靠自己努力一步一步行落去，準備四歲嘅你，希望你有一個快樂的人生love u。」唔少網民均大讚Jaco「好叻仔」、「有台型」，甚至有網民指Jaco「勁過你老竇嘅功夫飛武腿」。

肖羊嘅朋友，人緣運唔錯，聯誼會友可望盡興而歸。肖羊嘅國際影后章子怡，早前孖電影《醬園弄》嘅一眾演員、導演，飛到法國康城出席首映禮，上個月又以藝術總監身份亮相戲劇節，章子怡雖然頻頻出席各大活動，仍不忘陪伴小朋友。但子怡都要記得顧好自己，要多約好友聯誼會見面，搵返啲ME TIME，盡情開心一番。