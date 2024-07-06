娛圈單打︱戀愛大過天　因為老母堅

47歲的陳彥行（行姐）早已淡出娛樂圈，最近卻因為秘密誕女再次成為焦點。她被目睹到名牌幼稚園接女放學，其後承認3年前誕下女兒，對此十分感恩，但對於另一半是誰則三緘其口，只透露係圈外人。

娛樂圈邊有秘密㗎，傳媒好快就收到風，指行姐老公原來係黃子華個司機！雖云職業無分貴賤，但始終女尊男卑，男方難免被睇小。有指行姐為免老公被有色眼鏡所傷，一直好低調，決心保護呢段情，結果閨蜜卻向傳媒爆料，揭穿行姐老公身份。嘩，呢位閨蜜都算靠害咯。行姐對此大動肝火，直斥被20年朋友出賣。網民推算呢個大嘴巴閨蜜就係「村長」梁思浩，係真唔係呢？

姑勿論如何，大家對於行姐升格人妻人母，當然送上祝福。話說行姐阿媽最初都好反對呢段情，認為女兒值得擁有更好。之但係行姐戀愛大過天，堅持講心唔講金，仲為愛郎高齡產女。阿媽有見女兒全情投入，女婿亦冇耍耍滾兼非常顧家，終於喺孫女出世後，對呢段關係開綠燈。

嗱，講心唔講金都要講資格。傳聞行姐阿媽經營飲食生意賺下多桶金，行姐自細着好住好，仲獲供到美國讀大學。3年前行姐阿媽疑墮入3,000萬元保單騙局，差啲血本無歸，行姐利用人脈，上大台哭訴兼替阿媽出頭，最後成功攞番筆錢。經此一役，阿媽對呢個女更加愛錫，最終同意行姐選擇，甚至喺孫女出世後，大手筆送上北角千呎豪宅予行姐一家三口居住。

所以話啫，財務自由咯喎，戀愛梗係自由。當你有阿媽做最強後盾，老公做乜職業又有乜所謂吖，最緊要真心啫。