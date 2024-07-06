港姐︱華姐Annie爆退選真相　「嫩版Ali」冇入圍：我不適合入行

今屆港姐日前舉行第二輪面試後，有多位大熱參賽者集體退選，經過大會再篩選後，最終選出25位佳麗進入初選，年齡由17歲到26歲不等，年紀最輕的為仍是中學生的鄭芷瑤（Yoyo）。多位賽前熱門級的「城大李嘉欣」倪樂琳（Ellyn）、華姐鍾翠詩（Tracy）、「Hot版鍾麗淇」梁嘉莹（Emily）及空姐黃詩莹（Cindy）、「艷麗版蔡潔」程姜月都成功入圍，但之前第二輪面試信心爆棚，坦言向冠軍進發的華姐張安妮（Annie）及「嫩版Ali」李晨萱就居然冇影，網民都大感失望，Annie昨日更於社交網留言：「謝謝各位一直以來對我的關心和支持，但是經過深思熟慮，由於合約原因，我決定作出無奈及艱難的選擇退出比賽。」而李晨萱不入圍的原因就未知，但她亦於社交網「安撫」支持自己的網民，留言：「沒有晉級，不過沒事啦！得到大家的支持已經很開心了。」又指不入圍應該是自己不適合這個行業。

今年第三輪面試環節大搞新意思，將加設網上投票，由昨日（5日）開始，可透過無綫官方社交網舉行的《誰是入圍者》中投票，全民齊揀入圍者，而無綫相關平台今日（6日）開始亦會陸續推出25位初步入圍的佳麗自我介紹及才藝表演的影片，由於網民都投票對佳麗繼續進入下一回影響甚大，故不少佳麗已醒目自行社交平台拉票。