東方日報C1：炎明熹黑屏悼李玟　突崩潰抽泣

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）近日疑因續約問題被無綫「雪藏」，日前現身公開活動時一臉無奈，昨日又突然於社交網上載黑畫面唱歌片段，期間邊唱邊抽泣，情況令人擔心！雖然事後透過經理人指只是悼念歌手李玟，一時感觸，但卻令人聯想到Gigi借悼念來抒發情緒！

無綫歌唱節目《聲夢傳奇》出身的炎明熹，出道2年多被力捧為樂壇小天后，不過近日卻捲入續約風波，疑似滿約後離巢，慘遭掟入「雪櫃」，無綫高層樂易玲現身活動時更發表「飲水思源論」，被指是影射Gigi，之後Gigi於社交網發表千字文「表忠」，直言從未接觸第三方。

惟此舉未有令無綫軟化，之後她現身公開活動時，無綫未有派員採訪之餘，樂易玲的生日P也未見Gigi影蹤，同時亦將她飛出翌日的馬場活動嘉賓名單，冇Job做的Gigi最後以做Gym發洩。喜歡透過社交網與粉絲互動的Gigi，繼日前上載於後樓梯的唱歌片段後，昨日突然Po出一段黑畫面影片，片中她翻唱已故台灣天后李玟的歌曲《你留下的愛》，初段已聽見Gigi的索鼻水的聲音，期間她愈唱愈激動，唱到情緒崩潰，不停抽泣，令人憂心。

由於這陣子Gigi承受巨大壓力，合約之事尚未明朗化，苦無出路之際，年紀輕輕的她似乎無法應付，結果一下子情緒爆發。曾於劇集演Gigi母親的藝人陳煒，留言安慰「女兒」：「用歌聲盡情去抒情吧」，並送上3個心心圖案，其他網民亦擔心Gigi情緒受困擾，紛紛送上安慰及鼓勵：「為甚麼全黑色的？好擔心你，希望你好好的，有問題和家人、朋友好好傾訴，不要屈在心裏」、「發生了甚麼嗎？」、「好好發洩一下好了，明天重新出發，我們炎粉會作你隱形的翅膀，伴你越過黑暗，再看晨光升起」、「Gi有咩事真係唔好屈住屈住，加油啊！」、「無論發生咩事，我和所有愛你的人一定會撐你，支持到底。Gigi，繼續堅強，Keep住好身體，你一定會變得更強，我哋一齊等烏雲散去，必定會見到美麗的彩虹，加油！」

姚焯菲「接手」工作收入增

正當網民心痛Gigi之際，其實昨日是李玟逝世一周年，Gigi曾於內地音樂綜藝節目《聲生不息》與對方結緣，一直視對方亦師亦友，故有響應其歌迷會以黑畫面片段作悼念。不過由於李玟乃受抑鬱症所困離世，有網民亦擔心Gigi受連日來報道影響情緒而患上抑鬱，擔心她會想不開，不過Gigi經理人昨日接受本報訪問時大派定心丸，她表示：「Gigi冇事，細路女一時感觸想起李老師，所以先喊啫！佢都幾感性，大家不用擔心。」

另外，Gigi向來被無綫視為「小金蛋」，即使現時雙方就續約問題拉鋸中，但商演活動絲毫未受影響，據知無綫仍會為Gigi接工作，稍後她亦將有公開活動，不過據知有部分客戶因Gigi成為新聞人物而打退堂鼓，寧願找其餘3位「聲夢」小花姚焯菲、鍾柔美及詹天文工作，變相造就她們收入大增。

而除了日前的馬場活動，無綫安排藝人「聲夢」3小花、冼靖峰及黃奕斌，節目《中年好聲音》1、2期學員、視帝馬國明、譚俊彥、陳展鵬、陳豪以及視后林夏薇、胡定欣等演出本月底於澳門舉行的音樂騷，同樣冇Gigi份。

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