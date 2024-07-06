王菀之開騷被讚又瘦又靚　心中小孩帶領圓夢

歌手王菀之（Ivana）昨晚（6日）假西九文化區自由空間大盒舉行《The Heart Canvas》藝術展音樂會，門外放置了多個藝人致送的花牌，其中包括張敬軒和張學友。音樂會共分了兩部分舉行，第一部分是Ivana和樂隊一起進行的表演，而第二部分則是Ivana個人在台上獨自表演。

第一部分以歌曲《粒糖有毒》揭開序幕，Ivana表示入行多年綵排多次，好少在綵排的時候就想喊，原來一班音樂家聚在一起是很震撼和感動。表演期間有觀眾大喊「好型呀」，又有人大讚她「好靚」和「好瘦」，她都一一回應，音樂會第一部分以歌曲《波點女皇》畫上句號，中途設有20分鐘中場休息。

臨近尾聲，她表示感謝大家多年的支持和陪伴，今次演唱會有個自創公仔名叫「肥波兔」代表着內心小孩，她指無論幾多歲，這個小孩一直都在，雖然成長時候可能會有所迷失，但內心小孩是好純淨的，它代表原本的自己，祝福大家想做的事都可以做到，最後音樂會以歌曲《我好愛你》作結。

受訪時，Ivana表示自己的內心小孩好強大，帶領了她完成今次夢想。透露今次音樂會的工作人員有一半是做劇場，而另一半是做演唱會的專業人士，又指今次8成歌曲都要重新編曲，自己同時又要身兼多職，包括剪片、藝術製作和裝置等，工作繁多，所以最後都要請高人幫手，笑言籌備今次演唱會有種做學生交功課的感覺：「好多人催我問交得未啊，但冇壓力。」她又提到歌曲《水百合》這個版本是在京都旅行時編曲，工作人員第一次見到她演出都大感震撼，提到有觀眾讚她瘦了，她指其實不然，因為她有氣管問題，吃藥導致近日增了10多磅，但幸好沒有影響今次演出，不過都要操fit，又言雖然今日沒有留力，但對餘下數場演出有信心。

Ivana又提到新專輯，介紹專輯是與管弦樂團在維也納錄製的，希望專輯可以放在古典音樂類別銷售：「我今次CD唔敢印好多，但我仍然相信會有樂迷想收藏，所以除咗推出電子版，都仍然會有CD。」