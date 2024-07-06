相差29年！「蜘蛛仔」杜比麥佳亞國慶派對搭上華裔嫩口新星

憑超級英雄電影系列《蜘蛛俠》（Spider-Man）走紅的美國男星杜比麥佳亞（Tobey Maguire）出名花弗，現年49歲的杜比近日被傳與細29年的20歲美籍華裔新星Lily Chee撻着大玩「父女戀」!

杜比與Lily周四（4日）被狗仔隊影到一同出席由美國商家Michael Rubin 位於紐約的沙灘大宅舉辦的年度美國國慶派對，2人被影到一同離開，而杜比更疑似捉住女方手臂。他們與在場的其他賓客包括杜比好友里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、「真人騷女王」Kim Kardashian、加拿大天王Drake、前美式足球巨星Tom Brady、美國性感女星美瑾霍絲（Megan Fox）與饒舌歌手未婚夫Machine Gun Kelly等一樣，跟「屋主」規定全以白色衣服打扮現身派對。而以白色低胸露肩長裙現身的Lily亦有於社交網分享她在派對上與一眾女賓客的合照。

來自紐約的華裔新人Lily，除了是演員之外同時亦是模特兒、歌手以及網紅。9歲因與家人在雜貨店購物而被星探看中而投身模特兒界，曾為多個國際時尚品牌做模。而2015年他成為演員，曾在Netflix的漫威超級英雄劇集《夜魔俠》（Daredevil）中演出過，之後她在多個劇集中演出。從此踏上青雲路！

杜比曾結過婚，他與珠寶首飾設計師老婆Jennifer Meyer結婚9年直至2016年離婚，他們育有1子1女。離婚後杜比經常被影到與好友里奧仔夜蒲溝女。