是日小暑，也是夏天的第五個節氣。「暑」指炎熱的意思，小暑則代表天氣炎熱，但未到最熱之時。不過，小暑雖未是一年中最熱之時，但氣溫會漸趨增長，一日熱過一日，人體也易因為高溫而感到不適，如食欲下降、沉重、疲倦等，養生方面就應注意以下幾點。

1.避暑解暑

暑天要避開陽光直射和進行高溫活動，可適當開冷氣，26°C~27°C為宜；也可以增加洗澡次數，或參加游泳等促進血液循環，緩解暑濕、暑熱。飲食方面，可以多吃解暑、健脾的食物，比如以荷葉、鏈子、薏仁等煲湯或粥，能夠祛濕解暑，十分適合小暑時節食用。此外，也可以適量吃些瓜果，如黃瓜、冬瓜、南瓜、絲瓜、苦瓜等，能夠清熱利濕。而且瓜果類含水量高，不但能補充炎夏時流失的水分，還能補充維他命。不過，脾胃虛寒人士應多加留意，不宜多吃。

2.小暑養心

中醫認為「夏養心」，炎熱的天氣會令人覺得心煩不得眠、燥熱、手心熱等等，因此要注重養心。飲食方面，宜吃紅色食物，如紅豆富含鐵質，不僅利水消腫，還非常適合心血不足的女性食用， 有行氣補血之功效。另外，長者在夏天需多加留意，避免突然改變姿勢，會導致頭部血壓銳減，導致身體不適、頭暈，甚至摔倒。

3.飲食忌貪涼

由於天氣悶熱，脾胃功能減弱，倘若再貪食生冷食物，會更容易出現吐瀉、消化不良等症狀。因此，飲食上不能貪涼，愈熱愈要喝溫水，飯後再吃冰涼食物也會傷脾胃。