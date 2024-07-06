博彩網公布賠率　大胸女星成新「邦女郎」大熱

雖然新一集占士邦電影仍未有聲氣開拍，但已有外國博彩網站已急不及待預測新「占士邦」及「邦女郎」的人選，「占士邦」來來去去都是英國男星艾倫莊遜（Aaron Taylor Johnson）與「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）之爭，相反，「邦女郎」卻出現了好多人選。

其中有博彩網就睇好美國新一代性感女神Sydney Sweeney為新「邦女郎」最熱門人選，她的賠率為2.5倍。由於過往「邦片」都愛搵新上位女星飾演，所以以Sydney目前的熱度，找她演新一集「邦片」絕對有可能！而排次熱就是新上圍愛爾蘭女星Nicola Coughlan，她的賠率為2.75倍。Nicola最近於Netflix劇集《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）第3季擔任女主角，她的演出獲外界一致讚賞。

除了影視紅星之外，博彩網亦睇好英國流行樂壇天后Dua Lipa任新「邦女郎」，她的賠率為5倍。之前她在動作電影《特工亞皆老》（Argylle）亦是飾演類似「邦女郎」的角色，而找她的另一個好處就是她可兼任「邦片」主題曲的主唱人。此外，也有多位當紅的女星包括Florence Pugh、Zendaya、Jenna Ortega以及Anya Taylor-Joy等都被睇好有機會參演新一集「邦片」。其中博彩網亦睇好於上集《007：生死有時》（No Time To Die）搶晒鏡頭的古巴性感女星Ana de Armas，有機會於新一集中再以同一角色出現。