薛之謙撩辣妹歌迷「胸脯人抓的還是貓抓的」 惹性騷擾之嫌

內地歌手薛之謙近日舉辦巡迴演唱會，一票難求的情況下足見他的超高人氣。不過，他日前到汕頭開唱，卻對辣妹歌迷突然講一句：「人抓的還是貓抓的！」被網友怒轟是性騷擾，掀起熱烈討論。

薛之謙日前到汕頭開唱，在Talking的環節與粉絲互動，導播隨機將鏡頭定格在歌迷身上，他就與對方閒聊幾句，影片中他恰巧與2位美女歌迷互動，第一位歌迷擁有白皙的肌膚，薛之謙一見到對方就露出驚訝表情，並猜測對方不是當地人，還笑說：「你看上去好白喔，我死了三天都沒你白！」引來全場大笑後鏡頭就切換到其他人。

第二位歌迷則穿了低胸裝，身材非常好，薛之謙先是打個招呼「Nice to meet you」，隨後就注意到對方的胸口上似乎有個傷痕，便問道：「家裏應該養貓對不對？胸脯被貓抓傷了。」而歌迷只是點了頭說對。

沒想到薛之謙並未就此停止話題，反而補了一句：「人抓的還是貓抓的？」立刻引起網友熱議，有人認為他這樣有點冒犯對方：「不尊重女性」、「根本就是性騷擾，女生都面有難色了」、「把低俗當作幽默！」但也有網友表示，只是一句玩笑話，為了炒熱現場氣氛，不必過分解讀。