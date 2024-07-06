抵擋炎夏　大啖雪糕雪條

酷熱天氣持續，熱到受不了，都想來一口冰品降溫，新口味的雪糕和雪條似乎是個不錯的選擇，鮮果製作的雪糕滿口果香，限定的特別口味又啱打卡，偶然放肆一下都值得。

純素「意」味

去意大利，人人手拎一杯Gelato，高級意大利雪糕朱古力品牌於即日至9月推出限定意大利雪糕口味，受亞洲人歡迎的榴槤純素意大利雪糕於現時至9月5日供應，質感綿密有口感。即日至8月1日會有腰果純素意大利雪糕，入口滿滿腰果粒。8月2日至9月5日則有酸爽的柑橘熱情果意大利雪糕，各有特色。

甜美紫薯牛奶

香甜的紫番薯，經常用來做甜點。食品品牌在這個夏天推出期間限定的紫薯牛奶味甜筒，紫白色扭紋雪糕配花生碎有口感，尾段有朱古力尖加強風味，甜美又脆口，質感香滑而有淡淡番薯香氣。

日韓風味

日本和韓國的甜點一向有人氣，日本品牌在今個夏日推出香印提子雪糕、士多啤梨雪糕、士多啤梨杏仁奶凍雪糕批和薄荷朱古力雪糕，當中的士多啤梨杏仁奶凍雪糕批融入日式甜品創作，特別的專利技術令白朱古力外層和內層雪糕同時溶化，口感更佳。另外三款雪糕選用北海道牛奶作基調，幼滑香濃。韓國提神飲料品牌和韓國食品品牌合作推出維他500雪條，以蘋果汁和橙汁作基調，無咖啡因又有維他命C，吃一條可能都充滿能量。

仲夏鮮果

來到夏天，各式各樣的當造水果琳琅滿目，法國餐飲品牌在夏日推出的仲夏鮮果軟雪糕，食譜選用菠蘿、香蕉、熱情果和阿方索杧果混合的果蓉，加法國純牛奶製作，幼滑軟雪糕配窩夫脆夫和熱情果爆珠，天然的酸甜果味夠晒醒神。逢星期五至日可享軟雪糕買一送一。此外，品牌和日本美妝品牌合作，於即日至8月31日推出亮白美肌下午茶，茶點選用多款含豐富維他命C的食材炮製茶點，惠顧客人可獲速白抗斑美肌飲料、亮肌祛斑面膜及其他優惠。

榴槤控熱捧

榴槤控要注意了，北歐家具品牌瑞典美食站每年夏日的榴槤雪糕都讓人注目，現時開始為客人帶來快門的榴槤植物素新地配D175紅蝦榴槤肉，每杯雪糕都可吃到綿蜜芳香的榴槤肉，追加4份以上榴槤肉可獲優惠價，每杯最多可追加5份，快閃推出，售完即止。此外，品牌餐廳在即日至7月24日推出多款沙律和主菜，包舌大蝦柚子沙律、慢煮和牛牛腩和忌廉燉雞肉意粉等，美食廊在7月有限時軟曲奇和急凍連殼蝦優惠。