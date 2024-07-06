波波踩單車走光「露紅底」：係泳褲嚟嘅！

無綫奧運之星及奧運主持何沛珈、鄭衍峰、陳懿德、顏米羔、陳俞霏、陸浩明、黃婧靈（波波）、梁允瑜、李芷晴和余思霆，出席今日（6日）的《全城迎奧運》活動。熱褲上陣的波波在玩踏單車遊戲時走光，露出紅色「底褲」，再玩呼拉圈時，跟何沛珈及陳懿德等堅持到遊戲結束，腰力過人。

波波受訪時強調露出的是打底褲：「係紅色泳褲嚟嘅。（着泳褲唔熱咩？）知要做運動，所以濕晒先着泳褲，但下次唔着，因真係好熱。」

談到她日前在社交網晒一件頭泳衣，被網民笑似阿婆泳衣，且是水桶身材似會行走的「麵包」，她大方謂有留意網民評語，明白做藝人要Keep Fit，所以會努力做運動減肥，又謂沒有為評語而傷心，還豁達說：「我個名叫波波，所以要有啲肉地，不過會減下半身。」

問到最愛的奧運項目，她說：「格劍，即係劍擊。」自爆連「香港劍神」張家朗亦有追蹤其社交網：「我哋有互相Follow，可唔可以幫我問吓佢對我個『麵包』造型有咩意見，我下次着呢件泳衣同佢打氣，因為有生命力，不過係講笑啫。」

在旁的余思霆指波波側面睇尚有線條，不過問到兩人相比下，是否她較瘦，她則一度語塞，場面搞笑，又自貶謂：「我都有肥嘅地方。」早前她拍攝節目時以泳裝上陣，但有指她上載在社交網的泳裝相加了Tee恤，她反駁：「有啲冇Tee㗎！（會唔會有超性感泳裝？）睇反應啦，依家都冇反應，所以未影呀！」