大圍谷新戲！Yuri@少時望到《重慶森林》景點打卡

韓國女團少女時代（少時）成員Yuri今日（6日）出席在大圍的戲院舉行的電影《Dolphin躍動人生》首映禮，與香港粉絲見面，她在首映禮舉行前與香港傳媒見面，她首先用廣東話說：「大家好，我係Yuri。」她對能帶首部主演電影來港表示榮幸，又對能跟香港粉絲表示心情興奮。

她指電影是在一條偏遠的小鎮拍攝，她飾演的角色「娜英」因為人生發生改變而接觸保齡球，她坦言自己本身不擅長碌Lane，所以要接受訓練，她亦看到自己跟角色一樣球技有所進展，又指自己跟「娜英」一樣非常重視家人。她指早前與「少時」隊友一起看此片，看畢後大家都很想打保齡球，便相約一起碌Lane。

Yuri又表示一直有留意香港電影，最喜歡《甜蜜蜜》和《重慶森林》，更表示想到訪《重》片的拍攝景點，問到今後想挑戰甚麼角色？她便指希望演既可愛又活潑的角色，談到今年的工作大計，她透露與劉在石及李光洙合作的綜藝節目《韓星地帶：逃脫任務3》將於今夏公開，她主演的劇集《假釋審查官李漢信》亦將於今年播出，她參演的新片《MIST》亦將於今年面世，希望大家多多期待。