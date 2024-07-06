周柏豪打波又傷行路一拐一拐　網民叫坐輪椅即「嬲」

男神周柏豪近年內地發展後亮相多個綜藝節目，加上顧家形象，人氣依然。他前日（4日）在社交網上載一條影片，見到他行動不便，嚇壞不少網民，更有人提議他坐輪椅代步。

柏豪熱愛打籃球，5月時才在社交網曝光受傷的照片，當時柏豪額頭腫兼見到傷口，雖然已接受治療，卻嚇壞不少粉絲。但他未夠兩個月又出事，近日在橫店參加籃球比賽後，又再成為容易受傷的男人，今次見到他行路一拐一拐，估計是打籃球時傷腳。由於他在社交網上載的影片是在機場，而他行了多個閘口仍未見停步，有粉絲便留言慰問，並提議他坐輪椅代步，怎料引起柏豪「不滿」，他開玩笑留言稱要生氣5分鐘。

影片中的柏豪只拍攝背面，助手跟在身旁，見到他行得緩慢又小心翼翼，似乎擔心傷勢惡化。柏豪共期間又用手按了一陣腰部，未知是否腰痛。柏豪留言：「啊…激烈籃球比賽過後，睡一覺後走路的節奏，其實團隊有問過我要不要坐擺渡車，但我還覺得自己走一走，熱熱身可能會好一些，雖然受傷還有身體的痠痛，真的很辛苦，但還要說一句，打籃球真好，我真的很喜歡打籃球 #我在橫店打籃球」。

不少網民留言關心周柏豪的情況，因為他將於今晚在東莞舉行巡唱：「感覺隻腳好似好傷咁，咁你聽晚點跳舞畀我睇呀，肉赤」、「傷到邊條筋」、「哥，注意身體呀！」