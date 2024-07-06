吳保錡自爆對菊梓喬有Feel　認想約對方撐枱腳

ERROR 成員吳保錡與女子組合Beanies 5位成員包括陳樂頤（Georgina）、潘釗彤（Chiutung）、李凱翹（Kay）、張天穎（Jaime）和黃健怡（Winky）今日出席紅磡活動，現場玩平衡波和跨欄運動，Beanies的張天穎與Ansonbean正在蜜運中，她玩問答遊戲時，直認放假拍拖好緊要，又透露將到台灣拍團歌MV。

保錡就指自小愛踢波，10多歲時考過沙田區港青足球，同幾百人爭最終落選，現喜歡跑步，又愛研究羽毛球和游水等運動。保錡之前鍾情「聲夢小花」鍾柔美，近日被指移情轉冧菊梓喬（Hana），他表示知道Hana腳部受傷，有跟她傾做運動事。問Hana是否鍾意的女神類型？他直認：「不嬲都鍾意，聽佢啲歌好多年，好欣賞佢嘅音樂。（想合作？）有同公司提議過，想同佢出情歌，同女神唱情歌一定好有feel，你同個靚女食飯都特別開心啦！（想約佢食飯？）你提議完真係想試吓，問吓佢公司同我公司會唔會傾吓個project先。（唔係傾歌都想約佢食飯？）你哋提議完我都可以大膽啲做呢個新嘗試。（因為大家都single？）感情嘅嘢遲啲講。」他又透露ERROR將於奧運前推出新團歌，今年自己也想出單曲。