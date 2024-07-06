【Bethの食卓】食苦瓜．食出好健康

今日小暑，除了在炎炎夏日下吃杧果外，還有一種食品是盛產於夏季6至8月，而小暑吃它也能消暑解毒，它就是有被譽為「瓜中之王」的苦瓜。

苦瓜蘊含的維他命可說是瓜中之冠，而它熱量低也深受一眾減肥人士愛戴，視其為「減肥聖品」。苦瓜在這段時間是最當造的，不論用來做沙律、煮菜、湯品，或是榨汁都會非常美味，我最愛吃的一定是沖繩苦瓜沙律，猶如人間仙品，吃得延年益壽。

苦瓜品種相當多，有白苦瓜、大青苦瓜、粉青苦瓜、山苦瓜等，更是台灣常見的品種。

白苦瓜果肉及果腔的內膜組織較為鬆軟，苦味比較淡，體形較大，熱量較低，適合不喜歡吃苦，又想攝取低熱量蔬果、作纖體塑身朋友食用。而綠苦瓜苦味則較重，果肉及果腔內膜也較為堅韌，但卻含有豐富維他命C及膳食纖維，相比白苦瓜這方便更勝一籌，漂白美顏必定要多吃。

苦瓜6大功效

1. 降血糖、控制糖尿病。

2. 降血脂。

3. 抗發炎、降火氣。

4. 能添飽足感、熱量低減肥妙品。

5. 美白美顏、促進體內新陳代謝、抗衰老。

6. 提高免疫功能、預防感冒。

如何揀選及保存

揀苦瓜有3大口訣，分別是觀其形、視其皮、看果瘤。

觀其形：即看瓜的體形。瓜形愈大愈好，代表苦瓜已經成熟，苦味會相對淡一點。相反瓜形細小，因為尚未成熟，苦味便會強烈得多。

視其皮：即是視察一下瓜皮平滑度，皮光亮飽滿，沒有病斑或刮痕者，就是新鮮的苦瓜。

看果瘤：看瓜皮表面的果瘤，愈密愈好，果瘤較大則苦味較淡，果瘤較細，苦味便相對濃烈。

大家可以把握盛夏吃多點不同種類苦瓜，食出好健康！

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com