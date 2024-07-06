中醫教路　「冷氣病」紓緩有法

盛夏每天氣溫都超過攝氏30度，在街上行兩步就想躲進室內涼冷氣。原來經常出入冷熱溫差大的地方，很容易患上「冷氣病」，引發身體多種毛病出現。今次請註冊中醫師許懿清博士，講解「冷氣病」的因由及紓緩方法。

易傷陽氣 引發多種毛病

「冷氣病」是一種長時間在冷氣環境下生活而引起的「空調綜合症」，許醫師表示︰「夏季是心經當令的季節，宜養心，也是心最易受累的時候。長期涼冷氣的人很易受濕邪侵襲，濕為陰邪，易傷陽氣，有機會令人反覆傷風、感冒、頭痛、全身痠軟、肩頸背痛、肌肉緊張，嚴重時更會引發皮膚病和心血管疾病。」她又指，長夏脾臟當令，濕邪夾暑邪相互侵襲，較易引起消化系統不適，在夏天感冒時出現屙嘔肚痛，這便是暑濕所致。

長者高危 湯水有助改善

許醫師指出，夏天多次進出室內冷氣及戶外環境，會刺激交感神經而令腎上腺素大量分泌，無形中讓心臟增加負擔，因此「冷氣病」對長者及心臟病患者的影響較為明顯。有兩款湯水有助改善徵狀，一是「六味屏風散」，特別適合平素體虛、氣少、易病、怕凍、易攰人士；二是「炎夏之水」，具有清暑、寬中理氣、解暑化濕、和中健脾的作用，常用來治療夏傷暑濕，適合所有體質無異常者飲用。另外，按壓大椎穴、合谷穴足三里穴，也有溫暖身體的作用。

食療湯水推介

六味屏風散

材料：北耆、白朮、防風、人參、柴胡、紅棗各2錢

做法︰加水3-4碗煮沸後，改文火煮45分鐘，隔渣取茶即成。可每周服用1至2次，直至體質改善為止。

炎夏之水

材料：扁豆花2錢、荷梗3錢、鹽1/4茶匙、紅糖1/3茶匙

做法：材料洗淨後，加1,800毫升水以大火煮滾後改文火煮40分鐘，隔渣取茶，加糖及鹽調味即成。

外套隨身 預防勝於治療

所謂預防勝於治療，許醫師提醒大家夏天都應該隨身準備一件薄外套或披肩，於冷氣環境或受寒時穿上，尤其是素體陽虛或怕冷人士，更要避免頸肩、心臟、呼吸道等部位直接與過凍的空氣接觸，也盡量不要穿吊帶衫、小背心或露臍裝等。而出現關節痠痛徵狀的人士，更應好好保護關節，患處不要對着風口。她補充︰「大汗淋漓時不要馬上進入冷氣房，應該『停一停，抖一抖，抹抹汗』，待身體沒有那麼熱時才進入冷氣處所。」