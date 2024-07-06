是非女模袁晴晴全裸出浴照曝光　搵人幫佢擦背

曾參加ViuTV節目《全民造星III》的女模袁晴晴（CoCo），入行10年鬧出不少新聞。擁有34C的她趁今年書展推出全裸寫真集，遠赴韓國及在港取景，近日率先分享當中的黑色女神造型，而寫真內的造型同樣百變，更玩全裸出浴等，無底線豁出去。

晴晴將於今年書展首次推出性感寫真集，早在拍寫真探班時，已預告會有一輯全裸出浴照，引起網民及粉絲熱議。凡事親力親為的她，正為寫真排版及作最後校對，於深夜難免呻攰，連踩24小時想盡快完工。晴晴打算之後飛去外地浸溫泉放鬆：「自己自細鍾意韓國文化，日韓嘅女仔成日都會約埋去浸溫泉或者去汗蒸幕。好想好想好似佢哋咁即刻飛過去Relax下。」

談到推出全裸出浴，又鍾意浸溫泉的她，可有諗過如果寫真銷情理想，為慶功同粉絲一齊共浴？她爽快表示「Why Not？」再補充「Only For Girls」，只是女粉絲限定。袁晴晴表示鍾意去浸溫泉，流一身汗之後有好精神的感覺：「好懷念讀書時自己做Part Time儲錢同一個女閨密去日本旅行浸溫泉，大家肉帛相見，幫大家擦背，赤裸談女生心事，諗起依家好耐冇人幫我擦背啦！」