朱智賢祝願搵到好男人　蘇韻姿疑爆粗回敬：好X母

藝人蘇韻姿（Andrea）和朱智賢（朱朱）今日現身《HOYTV 運動狂熱Ready Go！》活動，Andrea透露本月22日便出發去巴黎做主持，之前同家人去過巴黎一次，最難忘在當地公園野餐：「今次去4、5日，主力帶隊拍攝吃喝玩樂，有機會入奧運村，雖然加拿大讀書時學過法文，但就好耐冇講。」她笑言要準備多些彈性褲，擔心會吃胖。

朱朱就預祝Andrea在法國有艷遇，搵到個好男人，定會捧場看她的主持的節目。而Andrea飛巴黎期間，朱朱將替她湊狗，不諳中文的Andrea搞笑地將狗保母說成：「好狗母」，疑似爆粗，令人爆笑。她讚朱朱照顧愛犬飲食花盡心思，會用新鮮魚肉餵狗，又會挑走魚骨，十分體貼，但狗狗回家後便不肯再吃狗糧。她們表示最鍾意看藝術體操賽事，朱朱表示不擔心會跟男友為撐不同隊伍而鬧交，相信同男友喜歡追看的項目不同。

同場的女團Lolly Talk成員阿妹、Mei Mei和Ah Yo，獲大批粉絲撐場，阿妹表示鍾意看劍擊和排球運動，Mei Mei期待睇游水比賽，看到男泳手就好開心，Ah Yo最想睇滑浪，因為之前玩過浮潛，Mei Mei和Ah Yo 8月將舉行網上拳賽，兩人練習打拳近3個月，Mei Mei覺得打拳考毅力和堅持，Ah Yo表示大家感情要好，不怕打拳傷感情，Mei Mei覺得要有運動員體育精神，學教練話齋，打完攬一攬就無事，及唔會打面。

近來她們分開練習，以保留實力，而阿妹就分別做她們的陪訓員，問阿妹支持邊個？她說：「之前買Mei Mei，依家買Ah Yo，其實兩個我都支持嘅。」輸了一方會請贏家食飯。操Fit了的Ah Yo近日經常在社交網曬性感派福利？Ah Yo笑言是天氣熱關係，做多了運動令新陳代謝快了：「以前我好少流汗，依家流汗多咗，着少點望散熱。」並透露近來愛上跑步，與阿妹已報名參加了台北10K馬拉松賽事。