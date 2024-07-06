美少女陪伴　開心唔會悶

大部分男人都鍾情青春美少女，皆因佢哋活力十足，開朗又奔放，如果好似日本AV界嘅美少女咁就更好，因為佢哋唔單止聽教聽話，而且仲喜歡嘗試新玩意，所以有佢哋陪伴必定開心唔會悶呀！

清倉回春

喺S1出品嘅《追擊口技回春美容院》入面，小坂七香係男士回春風俗店嘅技師，最拿手以熱情又充滿活力嘅招呼，令客人嘅雄風煥發，首先佢會以鮮嫩滑溜嘅胴體為客人大玩波哋兼洗浴，期間客人想對佢上下其手又得，嚟個即場激戰又得，而發射之後仲未完㗎，香妹會施展口技吸走客人最後精力，要完全清倉先可以達到最佳回春效果。

情不自禁

同樣由S1推出嘅《與極其善良且美麗的治療師偷偷交歡》，講述大雄喺按摩店遇上青春可愛又親切嘅技師兒玉七海，喺身貼身按摩嘅時候，血氣方剛嘅大雄情不自禁硬朗起來，而七海不但冇尷尬，仲唔理公司規矩為大雄吹奏一曲，見時機成熟就移船就磡交歡！自此之後，大雄同七海結下不解之緣，更經常嚟幫襯順道排解慾火。

爆發潮吹

於kawaii*製作嘅《色情事情初體驗》當中，水城鈴呢位美少女生得可愛標致，而且身材纖巧，條腰只得20吋咁幼，所以男優輕易將佢拋上拋落。今次鈴妹作出好多新嘗試，包括綑綁、蒙眼，甚至係人生第一次中出收場！由於咁多種玩法鈴妹之前未曾試過，同男優「互動」期間顯得特別緊張，反應亦特別肉緊同興奮，更爆發激烈潮吹，搞到幾乎脫水呀！

簡評

本仙對於女性嘅追求絕對唔會限制於年齡，美熟女同青春玉女都係本仙杯茶，好似今日為大家介紹嘅「美少女系列」咁，當中嘅青春派女優真係當吸引！喺3部作品中，最鍾意水城鈴主演嘅《色情事情初體驗》，因為鈴妹青春可愛又充滿陽光氣息，今次仲為觀眾體驗好多第一次，各種肉緊嘅反應都令人睇得興奮莫名。