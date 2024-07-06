阮經天台北電影節稱帝！12歲林品彤再封后　陳意涵首奪女配角

「2024台北電影節」今晚舉行台北電影獎頒奬典禮，場面星光熠熠之餘，賽果競爭亦相當激烈。阮經天憑主演電影《周處除三害》勇奪影帝殊榮，他不忘多謝亡母，母子情雖陰陽相隔卻盡在不言中，而林品彤則憑《小曉》榮登影后寶座。

現年41歲的阮經天，早前受盡喪母的打擊。阮母離世前他雖然憑《周》片爆紅，但依然選擇推掉不少工作，陪伴於母親病床前，孝心讓人感動。近日攜弟到英國散心的他，昨晚交由前輩李烈代為領奬及致辭，小天不忘感謝亡母多年來的鼓勵與支持，且形容對方「賦予我不放棄」，教全場掌聲雷動。而年僅12歲的林品彤則成為台北電影節上「最小的影后」。

陳意涵當年憑主演電影《聽說》勇奪「北影影后」，今年再以《小曉》內扮演母親一角，獲得「最佳女配角」。當公布得奬後，她行上台時路過當年合演《痞子英雄》「仔仔」周渝民身邊，兩人互相擊掌以作鼓勵，她表示上次得獎時身邊有趙又廷，這次則遇到周渝民：「是不是他們倆是我的幸運之星？」談到今次得獎感受，她坦言：「說不開心是不可能的，這個時候收到肯定，讓我確定自己做的事是對的。」她又形容14年前奪得影后時，自己是個「只知道談戀愛的小女生」，但如今已是兩名孩子的媽，更不忘謝戲中女兒林品彤及拍檔劉俊謙。

至於「最佳男配角」則成為有份參演《周處除三害》李李仁的囊中物，得獎後他興奮莫名，形容感覺十分意外，又表示沒想到能站在這裡，又恃機向太太陶晶瑩示愛﹕「謝謝妳總是幫我做出最好的選擇」。而年僅11歲的鄭又菲則憑參演《BIG》，成為「最佳新演員」得主，得奬後她雙眼通紅，說此刻最想做的事就是放鬆及大哭。

賽前紅地毯上，不少女星都性感打扮到場，其中尤以大元的禮服被形容為「大騷側乳」，她笑說﹕「為了這套禮服已經好幾天沒有好好吃飯呢﹗」而張榕容則選擇了一件「胸部開叉」的禮服，被台灣媒體形容「辣出新高度」，同場謝穎欣則以一襲上半身透視感極重的黑色晚裝登場，鎂光燈即時閃過不停。