脫后變網紅　「股」盡「金」來

事業轉型對唔少人嚟講都係一大挑戰，就連脫界天后亦係一樣，好似美國天后級脫星Christie Stevens轉戰成人網紅界之後，便付出咗唔少努力同心機至有今日嘅成績。

夜店跳艷舞

每個男人只要睇過Christie Stevens嘅火辣寫真，都會被佢嘅性感魅力所征服，皆因佢唔單止擁有迷人樣貌，仲有玲瓏浮凸嘅身材，試問點會唔為之心動？而呢位喺IG擁有超過82萬粉絲，OnlyFans帳號有逾7萬會員嘅成人網紅，本身係一位脫界天后，相信四仔迷一定會識得佢。而貴為天后嘅Christie Stevens，喺脫星界有名有利，咁點解後來會轉戰網紅界發展呢？咁就要由頭講起喇！

出生於美國加州嘅佢，自細喜歡跳舞，學習過爵士舞、踢踏舞及芭蕾舞，更經常參加舞蹈比賽，並獲得唔少獎項，到升讀大學時，為咗賺取學費，只好到夜店跳艷舞，而喺呢段日子不但改變咗佢嘅性格，更對演出四仔產生濃厚興趣。

有苦自己知

大學畢業後，Christie Stevens便自薦到脫星事務所面試，憑住迷人外形而成功獲得取錄，其處女作推出後更係深受四仔迷歡迎，唔單止令人氣急升，各大四仔片廠亦爭相邀請同佢合作，而演技同床技皆精嘅佢，加埋柔軟嘅腰肢扭動美股嘅動作，

真係睇到人咬牙切齒，難怪佢成為四仔頒獎禮嘅常客，而且獲獎無數，奠定天后級地位。

可惜正值事業高峰時，卻因腰傷而需要停下工作，足足休養咗兩年後才復出，不過人氣已大不如前，於是佢便決定轉戰成人網紅界。從未有製作過成人影片經驗嘅佢，當時可謂由零開始，幸好得到同業朋友嘅幫助，佢嘅網紅事業慢慢踏上軌道之餘，更開設公司幫助其他有意發展網紅事業嘅脫星。Christie Stevens坦言箇中嘅辛酸實在不足為外人道，單係要面對網民嘅批評，便要承受好強嘅壓力，可謂苦盡甘來。對於未來發展，佢表示會繼續堅持落去，就算得一位粉絲都會繼續演出。

Profile

出生地：美國

身高：157cm

三圍：36D-25-35

Christie Stevens之所以人氣咁勁，據佢嘅粉絲講唔止因佢樣索身材正，更在於佢嘅堅強個性，每次睇佢嘅演出及網上跟粉絲互動，總會感受到佢對工作嘅熱誠。