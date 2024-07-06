JW首年冇男友陪過生日　聞被姚焯菲取代：戥佢開心

歌手JW（王灝兒）和方皓玟（小明）在今晚（6日）的無綫慈善騷上首度正式合唱，不過JW打扮不及着大露背裙的小明性感，且身材肥瘦立見，兩人合照時，JW謂：「所以我咪着得密實啲囉，我其實好多年前同小明合作過拍廣告，但合唱就未試過。」為免身材比下去，JW一度躲在小明身後。回復單身的JW剛在6月18日34歲生日，她說當日偕家人和朋友慶祝，問到首年沒有男友陪過生日可會失落，她說：「咁又冇，依家好享受自己嘅生活。」

問到可有新追求者？JW話因和男友分手時，外界輿論多多，所以決定日後要低調戀情：「畀網民嚇怕咗，雖然我內心好強大，但如果再拍拖都要低調，或者結婚生B時先講，依家都會識多啲新朋友，但未識到新朋友前，好想唱好啲歌先，拍劇就隨緣。」至於其主唱的處境劇《愛．回家之開心速遞》主題曲《愛心灌溉》被換走， 新版本《這個家》由姚焯菲取代主唱，她說：「其實我嗰首都播咗3年，歌曲唔會唱到永遠嘅，真係戥佢開心可以唱到《愛．回家》主題曲。」

同場的冼靖峰（Archie）說未來有跟其他歌手合唱的計劃，但暫時未落實，不過覺得目前最緊要做好自己，才可以將自己的音樂風格推廣出去，增加跟其他歌手合作的契機。問到最想合唱的歌手，他偏愛天王級：「張學友，陳奕迅同張敬軒。（合作機會好微喎？）咁呢啲係我最想合作嘅前輩。（可期待跟齊參加《全民造星II》的歌手合作？）比賽完咗都成5年，咁喺呢行見番Mike（曾比特）、洪助昇同男團PIX3L都好開心嘅，大家喺音樂上都好努力，雖然大家唔同公司，未知有冇機會合作，不過都有機會喺event碰見。」

對於被指發展好，除有推出歌曲又拍劇，更是男團LOONG 9成員，他覺得是上天給予的機會，所以會好好把握，又謂LOONG 9稍後在香港有活動，但詳情暫不便透露：「係同內地合作嘅，都有驚喜嘅。」