【是日通勝】

農曆六月初二

甲辰年 辛未月 壬申日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：凌晨3時至5時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、開市、交易

忌：開渠、安床、出財

幸運方向：坐南向北

幸運數字：31、49、38

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

金牛座：小財不出，大財不入！太孤寒會破壞財運。

雙子座：行好運也應低調一點，以免惹上是是非非。

巨蟹座：勿為自己製造麻煩，有些事情不要太執着。

獅子座：生活不太愜意，但只懂抱怨無助改變現狀。

處女座：財運呈上升之勢，趁機做理財計劃有着數。

天秤座：與伴侶必須學會互相信任，否則易起衝突。

天蠍座：爭取好姻緣要靠自己，勿再停留暗戀階段。

人馬座：感情現暗湧，有心事不講清楚易產生誤會。

山羊座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

水瓶座：理財態度可進取一點，容易從投資中獲利。

雙魚座：趁周日為伴侶製造驚喜，感情關係更美滿。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）猴 遇貴人

（跌）豬 是非多

鼠：事業與財運俱佳，付出與收入成正比。

牛：健康是財富，今天宜休息，讓身心充電。

虎：是日沖煞，做事忌衝動，要量力而為。

兔：情緒不穩，易喪失理性，將小事化大。

龍：不能再熬夜了，是時候調整作息習慣。

蛇：感受到另一半的細心體貼，甜在心頭。

馬：偏財旺，利投資，但容易貪勝不知輸。

羊：做起事得心應手，大大紓緩身心壓力。

猴：獲貴人支持，有望在職場上脫穎而出。

雞：事業運上升，獲貴人提攜，漸入佳境。

狗：心態正面，面對麻煩事仍能氣定神閒。

豬：身邊小人多，做事勿高調，以免惹麻煩。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

中年運佳的姓名筆劃

在命理學中，名字與運勢息息相關。姓名的筆劃數符合易學中的「數」，可以從一個人的名字筆劃看出其運勢，因此取一個吉祥如意的名字至關重要。那麼如何根據姓名筆劃分析一個人的中年是否走好運？

‧名字中有13劃、15劃、17劃

姓名中帶有以上筆劃數理的人，大多數擁有智謀奇略，青年時運程不錯，但心性未定，適合多加磨練，待到中年之時，運勢更佳，能獲得人們的認可，各方面都能取得不錯的成績，事業和生活都會很順利。

‧總格裏有29劃、37劃

名字總格指的是所有名字的康熙筆劃數相加而得出的數字，又稱後運，影響中年至晚年的命運。總格裏有29劃、37劃的人，代表中年時財力、活力俱備，善於發揮才能，並能破除萬難，成就大業。

‧總格裏有24劃、33劃

姓名總格中有24劃、33劃的人，年輕時的路途較為崎嶇，去到中年時，運程旺盛昌隆至極，才略智謀出眾，白手可以成家，財源廣進。