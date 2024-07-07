62歲劉德華跪滑4米高台險飛墮送命　幾乎釀黃家駒2.0

歌手劉德華前晚在上海舉行演唱會，期間在4米高的舞台上做出跪滑的動作時差點跣落台，險魂斷舞台，嚇得現場觀眾心驚膽戰，恐成當年Beyond主音黃家駒墮台身亡的翻版。事後劉德華致歉並表示沒想到會有此狀況，直言當時心裏也很怕。

多年來舞台意外屢見不鮮，現年62歲的劉德華前晚在上海舉行巡迴演唱會全國首站時，由於舞台有不少高空設計，他曾兩度險生意外，驚險萬分。他獻唱《練習》時與女舞蹈員走到升降台，舞蹈員要從升降台下台，但他仍腳踏升降台，當時工作人員已啟動機器，令他險隨升降台墮下，他及時抽身踏回台邊。之後劉德華站在又長又窄的高台上，高台一度升高達4米，他邊唱邊跳舞，當中有一個跪滑的動作，他滑至高台邊緣，幾乎半邊身跌出高台，命懸一線，見他即時以雙手向後撐，避免身體再向前滑動，之後慢慢縮回後面，才不致釀成意外，現場觀眾都被他連串動作嚇得目瞪口呆。

「我自己心裏也怕」

網民指畢竟劉德華年紀不輕，而且舞台離地太高，動作力度把握不好十分危險，認為毋須為表演而設計出這樣的舞台動作，一旦受傷就難以補救，有網民更因此聯想起黃家駒之死。本地殿堂級樂隊Beyond主音黃家駒於1993年在日本拍攝遊戲節目時，在狹窄且沾滿水漬的台上奔跑時不慎滑倒，墜落2.7米的台下，昏迷6日後離世，今次劉德華就差點變成「黃家駒2.0」！不少網民要求大會取消相關舞台動作，以及指出高空舞台太多，擔心釀安全問題，希望舞台設計能有所改動。有網民調侃除了粉絲擔心劉德華的安全外，相信保險公司亦擔心不已。劉德華昨日在舞台上就此事道歉：「告訴大家，對不起！昨天做了個非常危險的動作，我也沒想到那麼滑，我自己心裏也怕，我也怕滑出去，所以今天特別跟大家說抱歉，我也沒想到會這樣，希望大家諒解，很多人不在現場看到危險，所以我是不小心的，我會好好照顧自己。」

今次是劉德華闊別11年再度在內地舉行個人演唱會，他在現場獻唱超過30首作品，當中又唱又跳，期間跟觀眾大合唱《可不可以》、《情感的禁區》，《天意》、《如果妳是我的傳說》等4首經典歌曲，炒熱現場氣氛，他獻唱其4首歌曲《17歲》、《如果有一天》、《仍唱我的歌》和《掌聲響起》時，更4度淚灑舞台，他表示：「他們不給我講話！我已經5年沒有開演唱會，今天終於同歌迷見面，心情好興奮，但又好緊張了，很久沒試過這種感覺，一開始大家便跟我一齊大合唱，歌迷一如既往的熱情，大家好錫我，我好幸福，只要你們願意聽，我就用盡我力量去唱。」

意外歷歷在目 陳奕迅「爆蛋」最陰功

劉德華在上海個唱失足險墮台，其實舞台上危機處處，不少歌手都曾發生意外，最廣為人知的莫過於陳奕迅及林子祥。陳奕迅於2002年在台灣參與校園騷時，不慎跌落台「爆蛋」，撞傷右側睾丸，當時他忍痛至完成演出才接受治療。林子祥則於2003年現身紅館為汪明荃個唱擔任表演嘉賓，由於舞台中央的圓形升降台出現故障，最終令他不慎墮入8呎高的台底受傷，送院途中更一度昏迷，後來還出現短暫失憶，而且其中一邊耳朵出現聽力問題。