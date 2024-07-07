星玄｜楊紫預告新劇比上季更虐心　破700萬預約連番登熱搜

今日係7月7日農曆六月初二，最旺嘅生肖係猴，獲貴人支持，有望在職場上脫穎而出。陸劇90後首席小花楊紫就係肖猴，佢去年憑人氣劇《長相思》升呢，擄獲20個代言，成為內娛女星代言之冠。有消息指國際大導張藝謀即將開拍首套執導嘅劇集《主角》，女一角色將會係楊紫、趙麗穎及周迅之爭，楊紫嚟緊人氣高且有貴人支持，從而有望喺職場上脫穎而出，唔通呢個貴人就係張導。

由楊紫所主演嘅續集《長相思2》，承接上季氣勢，從而令呢套劇未播先紅，早前係影視平台嘅預約量累積逾660萬人預約觀看，現時更已破700萬，並有「#長相思2預約人數破700萬」、「#長相思2小夭相柳轉身鏡頭」等多個關鍵字連番登上熱搜，日前劇集終於定下喺7月8日播放。楊紫接受訪問提到，劇集《長相思2》，其飾演嘅角色小夭將會經歷更多，還會打被碎再重塑，唔少劇迷得悉後均紛紛大呼：「看劇要準備好紙巾。」

至於幸運星係白羊座，得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。白羊男彭于晏（Eddie）早前憑電影《狗陣》先後現身康城影展及上海國際電影節，該套電影亦已喺內地多個地方舉行首映，獲得唔少好評，票房應該唔成問題，而佢同古天樂合拍嘅電影《守闕者》亦即將上映，Eddie趁着有好運氣加持，記得要再拍多啲好嘅作品畀大家睇呀。