郭書瑤突爆下月離開台灣　自稱已交足一年管理費

台灣女神郭書瑤以粉色爆乳裸背裝，前日（5日）亮相音樂節，她熱力唱跳，驚喜邀來閨蜜詹子晴（丫頭）助陣，2女初次合體讓粉絲尖叫連連。瑤瑤天前得知丫頭會到場出席攤位活動，開心邀約得到同意，結果丫頭發現她的陣仗太大，直喊後悔。

瑤瑤親率6名舞者唱跳《愛的抱抱》、《HONEY》等歌曲，另跟丫頭合唱金曲《姊姊妹妹站起來》，笑稱自己只告訴丫頭「你盡量穿漂亮」。對於相隔10年再登舞台，丫頭十分緊張，把握時間一起練舞，瑤瑤得知丫頭闊別10年開唱也很驚訝，只告訴好友「你就當成大型KTV」，很開心能跟閨密合體演出。

瑤瑤先前才瑤瑤才去參加內地真人騷《乘風破浪2024》，她受訪透露，下個月要短暫離開台灣，獨自前往菲律賓讀英文語言學校一個月。瑤瑤表示參加完《乘風破浪2024》後，就決定要休息一陣子，為未來的演藝之路儲備更多精力，屆時將重返校園生活進修英文，住在學校附的宿舍。之所以選擇菲律賓，是因為離台灣近，若屆時臨時有工作也能趕得回來。她也笑說一個人去就是為了交新朋友，自爆已經單身超過5年的她，被問到是否屆時在菲律賓有新戀情？表示：「哪薗的人都可以，只要是我喜歡的都可以，完全不限！」

對於先前的管理費爭議，她表示已經解決，不僅一次繳清整年管理費，包裹也改寄到公司或是便利店，盡量不造成他人困擾。