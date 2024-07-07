【心理測驗】你在乎愛情的私隱嗎？

戀愛的時候，你是不是會經常將好的、壞的都向身邊人傾述，要麽和閨密分享愛情的甜蜜，要麽就大數另一半的種種不是。不過，小心說得太多，反而引起諸多麻煩事。以下這個心理測試是關於你「愛情中隱私的重要性」，看看你是不是個口無遮擋的人。

【問題】

你覺得下圖的形狀像是？

A.車道

B.磁石

C.隧道

D.拱門

【答案分析】

A.在愛情生活中，你根本不重視私隱，甚至幾乎完全忽略它。你想讓人聽聽你們兩個之間發生的所有事情，因爲你認為旁人能夠幫你解決你們兩之間的問題。因此你非常開放，無意隱瞞從約會到爭吵的原因等任何事情。但有時候，你可能透露了太多兩人之間的私密，以至於周圍的人都擔心了。

B.你不太在意戀愛關係中的私隱，你將其視為與朋友或家人一起參加的活動，並且會毫不猶豫地在社交媒體上分享約會的照片和詳細資訊。即使有時候，你覺得自己不應該透露這些細節，但你我經常因為覺得有趣而最終談論它。不過，如果透露太多彼此之間的事情，並不利於你和另一半的關係，因此詢問對方的想法可能是個好主意。

C.在戀愛關係中，你非常注重私隱。不管多小的事情，都要小心，不要洩漏給外界。你們都認為彼此之間發生的事情是屬於兩個人的秘密，不會與任何人討論。即使某件事讓你高興，你也會把它藏在心裏，在公共場合似乎不會微笑。即使有人問你一些事情，你也不會誠實地說，而且常常會特意誤導對方。

D.在戀愛中，你非常重視自己的私隱。當你墮入愛河時，你會一心撲在伴侶身上，無暇顧及其他。因此，你對伴侶瞭如指掌，沒有任何事物是你不知道的，即使有些事情你不能告訴別人，但在高興的時候可能還會脫口而出。不過，你似乎可以劃清界限，有些事情可以在保密範圍內透露。