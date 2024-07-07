【營事檔案】蘑菇釀蝦滑

蘑菇釀蝦滑，是一款非常受歡迎的派對小食，派對的小食不外乎炸類小食，例如炸薯條、炸雞粒等，相對比較油膩，而這個蘑菇釀蝦滑既簡單又美味。今次選用小白蘑菇，一口一個就更加方便了。

蘑菇如何煮都好有營養

蘑菇是一種低熱量而且含有高纖維的蔬菜，含有豐富的B群維生素、銅和硒等礦物質。無論是野生或人工培植的菇菌類，在烹調前都應清洗乾淨，再煮熟才可食用。 再者，有些菇菌類即使可以生吃都帶有青草味，所以都較建議煮熟才吃。加上在營養角度上，菇菌類的耐熱性甚高，即使加熱也不會令當中的營養流失，因此無論焯、煮、炒、湯、串燒等，都可以攝取到當中的豐富營養。

蝦肉美味又易煮

蝦滑是由蝦肉打碎加入調味而成的一種加工食品，免去了要去蝦頭、蝦腸的步驟，是一個方便進食蝦仁的方法。加上蝦肉快熟，釀入白蘑菇中經過10至15分鐘的焗製就已經可以熟透，紅通通的顏色都能引起食欲。加上蝦肉含有優質的蛋白質，脂肪含量亦較低。蝦滑除了釀入蘑菇以外，更可以加入豆腐煮成湯或蒸蛋，都十分鮮美。

蘑菇釀蝦滑

材料：

蝦滑 1包

白蘑菇 1盒

調味料：

黑胡椒 適量

鹽 適量

做法：

1) 蘑菇用乾布抹乾淨、去蒂備用

2) 蝦滑擠入蘑菇中

3) 氣炸鍋以用180度氣炸10-15分鐘至金黃色

4) 撒上調味料，拌勻完成

張穎心 (Stephanie) – 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長尋找香港十八區美味又健康的餐廳，設計能配合香港都市人忙碌生活的健康餐單。