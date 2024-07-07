阿Mo第二階段手術成功　重新學做人指揮四肢活動

男團MIRROR前年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，昨晚（6日）他發出第102封代禱信。

阿Mo於前一個星期接受了創新手術，手腳能微微郁動，其父李盛林於本周的代禱信交代，阿Mo將接受第二階段的創新手術，感恩2傷口初步沒感染或副作用，並有迅速明確的反應，目前正按照預期的復康操練計劃走上「馬拉松賽道」。李父形容，現在兒子就像「重新學做人」般，猶如一個剛出生的嬰孩，重新學習怎樣指揮手腳去做每一下的動作。

李盛林指腦電波刺激肌肉神經，就像學習重組影片動作慢鏡中的每一格，使神經線所接收到的訊號能調校到最正確精準的正常動作。而過去差不多兩年，阿Mo無法做到，但兩次手術讓阿Mo有重新學做人的機會。作為父母，李盛林分享心情，當看到這兩年阿Mo整條脊椎外的新舊手術疤痕，內心傷痛，直至上周阿Mo進行第二次手術，內心有難以言喻的激動和感觸，好像是對自己的內心說：「終於等到這一天了！」這時才猛然發覺自己的眼眶濕了；惟盼阿Mo能保持堅忍，像嬰孩重新學習掌握的每一步。

代禱信如下：

「10 你不要害怕，因為我與你同在；不要驚惶，因為我是你的神。 我必堅固你，我必幫助你， 我必用我公義的右手扶持你。」(以賽亞書41:10)

1) 【經文解說】

雖然當時以色列民處於被擄受巴比倫的壓迫，成為他們的奴隸，因為那時聖殿被毀，以色列民沒有可以敬拜的地方，看似沒有神的同在。但其實在神的整個計劃和旨意當中，一方面是要以色列民體驗到離了神甚麼都不能作，另一方面是經歷回轉後神的不離不棄。真正的安全感，就是接受神的安慰和能力的同在。

2) 【我們的經歷】

102週了，面對不少人過去對阿Mo的情況都是抱著不樂觀，甚至是絕望的態度，對我們所相信的神懷疑不信，但正如這經文所說，神會叫那些不信的人看到神的作為而驚恐詫異。創造主在阿Mo身上的確見證了祂的能力，到「萬事俱備的時候」，祂就賜下東風！使他對這兩個階段的手術後有訊速明確的反應。

(一) 啟言(Mo)

1) 【兩個階段手術已完成】

感謝神，兩階段手術完成後初步並沒有任何的副作用或是不良的反應。現在，我們正按照預期的復康操練計劃走上這「馬拉松賽道」。盼望在主的恩典下，能夠完成這復康的賽程，見證醫學的奇迹。

2) 【「重新學做人」：重組慢鏡逐格捉】

腦電波刺激肌肉神經，正像學習重組影片動作慢鏡中的每一格，使神經線所接收到的訊號能調校到最正確精準的正常動作。過去差不多兩年，阿Mo無法進行這樣的動作。現在就像要「重新學做人」般，正像一個剛出生的嬰孩，重新學習怎樣指揮手腳去做每一下的動作。

3) 【感恩禱告】

a) 兩階段手術後的傷口初步並沒有感染。

b) 能夠有機會開始學習遺失了差不多兩年的生活動作（先從大肌肉開始），那種喜悅是筆墨難以形容。感謝在過去同行102週的親人、醫護、教會、各界有心人，更重要的是有神不離不棄寸步同行，給予鼓勵勇氣。

c) 請繼續為阿Mo堅忍重新像嬰孩學習掌握的每一步禱告。

(二) Mo爸媽

1) 【眼見「整條脊椎外皮都是手術的疤痕」心酸了】

看到阿Mo整條脊椎外皮在這兩年內新舊手術的疤痕，作為父母，我們內心是多麼的傷痛。感受到他在這102週的日子，是如何在艱辛復康過程中咬緊牙關，勇敢地衝破重重難關。這樣的艱難時刻，我們作父母的，怎能不與所深愛的孩子一同面對和陪伴他一起度過！

「若不是在這活人之地得見耶和華的恩惠，我們就早已喪膽並放棄了」(詩27:13-14)。

2) 【手術期間的心情突發激動感觸】

當阿Mo進行第二次手術期間，我們內心突然產生了一種難以言說的激動和感觸，好像是對自己的內心說：「終於等到這一天了」，這時才猛然發覺自己的眼眶濕了。

隨着阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神, 「102週的確見證了阿Mo的身體再現生機」。